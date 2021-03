Gemäß einem vom chinesischen Premier Li Keqiang am 5. März 2021 vorgelegten Bericht über die Arbeit der Regierung konnten alle verbleibenden von Armut betroffenen Landbewohner - Anfang 2020 waren es noch 5,51 Millionen - bis zum Ende des vergangenen Jahres die Armutsgrenze überschreiten. Die Armut wurde ebenfalls in den verbleibenden 52 von Armut betroffenen Landkreisen des Landes ausgemerzt. Die Erfolge in der Provinz Sichuan im Südwesten Chinas, einer Region, die ganz besonders von Armut betroffen war, trugen wesentlich zu diesem Resultat bei.

Von den insgesamt 183 Landkreisen in Sichuan waren 161 von Armut geplagt, 45 von ihnen von extremer Armut. Im vergangenen Jahr überschritten 6,25 Millionen in Armut lebende Menschen in 11.501 Dörfern und 88 verarmten Landkreisen die Armutsgrenze.

Abuluoha, einst die ärmste Ansiedlung Chinas, war eines der 11.501 Dörfer. In der Yi-Sprache bedeutet „abuluoha" „ein tiefes Tal im Berg" oder auch „ein verbotener Ort". Es liegt in einem Tal entlang des Jinsha-Flusses im Kreis Butuo in der autonomen Yi-Präfektur Liangshan. Durch seine Lage war das Dorf lange für moderne Transportmittel unzugänglich. Die Dorfbewohner mussten über die Berge und Klippen klettern oder Seilrutschen benutzen, um Flüsse zu überqueren, wenn sie in die Außenwelt reisten.

Das änderte sich 2019, als Sichuan versprach, bis Ende des Jahres alle Dörfer mit befestigten Straßen zugänglich zu machen. Im Juni trafen die Baufahrzeuge in Abuluoha ein.

Auch wenn die Straße zum Dorf nur 3,8 km lang war, stellte ihr Bau eine gewaltige Herausforderung dar, da sie größtenteils in der Nähe von steilen Klippen verlief. Sichuan zog führende Experten zu Rat und setzte den schweren Transporthubschrauber Mil Mi-26 ein. „Wir waren erstaunt, als wir einen Bagger aus dem Bauch eines Luftfahrzeugs kommen sahen", erinnert sich ein Dorfbewohner, der bei der Hubschrauberlandung zugegen war.

Mit der Fertigstellung der Straße ein Jahr später waren alle Dörfer des Verwaltungsbezirks Sichuan nun mit Kraftfahrzeugen erreichbar. Dank der Straße wuchs das Einkommen der Anwohner exponentiell und sie mussten nicht mehr in Armut leben.

Nun, da die Armut überwunden wurde, beginnt ein neuer Abschnitt. Am 25. Februar stellte China die neue nationale Verwaltung für ländliche Vitalisierung vor, die das frühere „State Council Leading Group Office of Poverty Alleviation and Development" ersetzen soll. Hintergrund dieser Umbildung ist die historische Verlagerung von Chinas Fokus auf den ländlichen Raum. Sichuan hat bereits erste Schritte zur Belebung seiner ländlichen Gebiete unternommen.