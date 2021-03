DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Maskenaffäre in der Union:

"Es waren CDU und CSU, die dem Lobbyregister alle Zähne zogen. Es brauchte erst den Fall Amthor, um hier umzudenken. Herausgekommen ist trotzdem nur ein wachsweicher Kompromiss, der niemandem richtig wehtut. Philipp Amthor feiert dagegen schon wieder sein politisches Comeback als Spitzenkandidat der CDU in Mecklenburg-Vorpommern für die Bundestagswahl. Das mag mit den Maskendeals der Abgeordneten Löbel und Nüßlein wenig zu tun haben. Doch in der Gesamtschau verfestigt sich bei den Bürgern der Eindruck, dass in der Union ein Aufräumer noch lange unterwegs sein muss, um auf Anstand und Moral pochen zu können."/zz/DP/mis