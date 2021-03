DeFi Technologies schließt Privatplatzierung in Höhe von 10 Millionen CAD ab

DIESE PRESSEMELDUNG IST NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Toronto, Ontario, 9. März 2021 -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen“ oder „DeFi“) (NEO: DEFI, DE: RMJR) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung von insgesamt 5.000.000 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie“) zum Preis von 2,00 CAD pro Stammaktie abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 10.000.000 CAD erzielt hat (die „Privatplatzierung“).DeFi beabsichtigt, den Erlös aus der Privatplatzierung für potenzielle Investitionsmöglichkeiten im dezentralen Finanzsektor und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

In Verbindung mit der Privatplatzierung hat das Unternehmen Vermittlungsprovisionen (Finder’s Fees) in Höhe von 274.120 CAD in bar an bestimmte Vermittler gezahlt. Die im Rahmen der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden, die am 10. Juli 2021 abläuft.

Die im Rahmen der Privatplatzierung angebotenen Wertpapiere werden und wurden weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) noch gemäß einzelstaatlicher Wertpapiergesetze registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an - bzw. auf Rechnung oder zum Nutzen von - US-Bürger angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act bzw. den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Einheiten dar, noch findet ein Verkauf der Wertpapiere in einem Land statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Die Zeichnung von insgesamt 180.000 Stammaktien im Rahmen der Platzierung stellt eine „Related Party Transaction“ (Transaktion mit einer nahestehenden Partei) im Sinne der kanadischen Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“) dar. In Bezug auf diese Transaktionen hat das Unternehmen die Befreiungen von den Anforderungen betreffend die Bewertung und betreffend die Genehmigung der Platzierung durch die Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.5(a) bzw. Abschnitt 5.7(1)(a) von MI 61-101 in Anspruch genommen.