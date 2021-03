DGAP-News Klöckner & Co erwartet nach Ergebnisrückgang in 2020 sehr deutlich verbessertes Ergebnis für 2021 (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 10.03.2021, 07:00 | 313 | 0 | 0 10.03.2021, 07:00 | Klöckner & Co erwartet nach Ergebnisrückgang in 2020 sehr deutlich verbessertes Ergebnis für 2021 ^

DGAP-News: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis Klöckner & Co erwartet nach Ergebnisrückgang in 2020 sehr deutlich verbessertes Ergebnis für 2021

10.03.2021 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- - Operatives Ergebnis (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten mit 111 Mio. EUR COVID-19-bedingt unter Vorjahr (2019: 124 Mio. EUR) - Operativer Cashflow von 161 Mio. EUR nach 204 Mio. EUR im Vorjahr erneut stark positiv

- Umsatzanteil über digitale Kanäle weiter auf 45 % im vierten Quartal 2020 gesteigert (Q4 2019: 32 %)

- Sehr deutlich verbessertes operatives Ergebnis (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten für das Geschäftsjahr 2021 erwartet

Duisburg, 10. März 2021 - Die mit der COVID-19-Pandemie einhergehenden Marktbelastungen haben im Geschäftsjahr 2020 bei Klöckner & Co zu einem Umsatzrückgang von rund 19 % auf 5,1 Mrd. EUR geführt. Der negative Einfluss auf das operative Ergebnis (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten konnte durch das Transformationsprojekt Surtsey auf einen Rückgang um 10 %, von 124 Mio. EUR auf 111 Mio. EUR, begrenzt werden. Zusätzlich belastet durch Restrukturierungsaufwendungen von 59 Mio. EUR lag das Konzernergebnis bei -114 Mio. EUR nach -55 Mio. EUR im Vorjahr. Entsprechend betrug das Ergebnis je Aktie -1,16 EUR (2019: -0,56 EUR).

Der operative Cashflow war hingegen durch ein äußerst striktes Net Working Capital Management mit 161 Mio. EUR nach 204 Mio. EUR im Vorjahr erneut stark positiv. Die Netto-Finanzverbindlichkeiten konnten durch den hohen Cashflow von 445 Mio. EUR auf 351 Mio. EUR reduziert werden. Die Eigenkapitalquote war zum Bilanzstichtag mit 40 % (31.12.2019: 41 %) weiterhin sehr solide. Gisbert Rühl, Vorsitzender des Vorstands der Klöckner & Co SE: "Aus Krisen ergeben sich immer auch Chancen. Daher blicken wir nicht nur negativ auf das vergangene Jahr zuruck. Mit dem unmittelbar nach Ausbruch der Pandemie initiierten Projekt Surtsey haben wir unserer digitalen Transformation zusatzlichen Schub verliehen. Die daraus resultierenden positiven Effekte werden nun zunehmend sichtbar und zusammen mit der anziehenden Nachfrage und dem hohen Preisniveau zu einem sehr deutlich verbesserten Ergebnis im laufenden Jahr führen."

Seite 2 ► Seite 1 von 3



Diesen Artikel teilen Diskussion: Klöckner&Co auf langfristiger Basis investieren? Wertpapier

Kloeckner Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer