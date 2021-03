PARIS (dpa-AFX) - Seit Anfang März ist Josef Aschbacher Europas neuer Weltraumchef. Der 58-Jährige hat den Deutschen Jan Wörner als Generaldirektor der Weltraumorganisation Esa abgelöst. Der Österreicher Aschbacher ist in der Esa kein Unbekannter - er war dort zuvor Direktor für Erdbeobachtung und somit für das Programm Copernicus zuständig. Nun erwarten Aschbacher neue Herausforderungen. Für ihn ist klar: "Wir können es uns als Europa nicht leisten, keinen autonomen Zugang zum Weltraum zu haben." Doch wenn man Begeisterung für die Raumfahrt erzeugen wolle, brauche man auch spektakuläre Projekte. Was hat Aschbacher sich vorgenommen?

Antwort: Die erste Woche war natürlich sehr spannend, sehr aufregend. Ziel ist es nun, das Bewusstsein dafür zu wecken, warum der Weltraum für Europa wichtig ist. Europa hat ja eine ähnliche Wirtschaftskraft und politische Bedeutung wie die USA oder China. Allerdings wird für den Weltraum sehr viel weniger ausgegeben als dort. Die Frage ist natürlich, warum. Wir wollen 2022 einen Weltraumgipfel, einen "Space Summit", mit den Staats- und Regierungschefs organisieren, um zu sehen, was Europa erreichen will. US-amerikanische Unternehmen wie SpaceX oder der Mars-Rover Perseverance sorgen immer wieder für Schlagzeilen. In Europa gibt es derzeit keine solchen Schlagzeilen. Wenn Europa keinen Ruck nach vorne macht, werden wir zurückfallen.

Frage: Ihr Vorgänger Jan Wörner hat das "Moon Village", eine bemannte Basis auf dem Mond, zu seiner Vision gemacht. Was ist Ihre Vision?

Antwort: Ich habe kein Äquivalent zum "Moon Village". Das ist auch ganz bewusst so, weil ich glaube, dass die Diskussion viel weiter gehen muss und nicht nur eine Aktivität, wie zum Beispiel den Mond, beinhalten sollte. Die Vision ist, wenn man so will, Europa eine Stufe höher zu bringen - näher an die (US-Raumfahrtbehörde) Nasa heranzubringen. Es gibt da natürlich viele Projekte und Fragen, zum Beispiel: Wollen wir eine Frau auf dem Mars haben in der nächsten Dekade? Haben wir den Mut und die Unterstützung, um das zu erreichen?