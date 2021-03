Erster Mensch in Cannabis-Registerstudie aufgenommen! Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 10.03.2021, 07:25 | 101 | 0 | 0 10.03.2021, 07:25 |

DGAP-Media / 10.03.2021 / 07:25

Erster Mensch in Cannabis-Registerstudie aufgenommen! Das Life-Science-Unternehmen Juva Life Inc. (ISIN: CA48222R1010 ; WKN: A2QHTZ) hat kürzlich bekannt gegeben, dass es den ersten menschlichen Probanden in seine klinische Studie "Natural History of Disease: Cannabis Registry" aufgenommen hat. Mit der Einrichtung einer kontrollierten Patientenregisterstudie hat das Unternehmen die Etablierung der klinischen Methode zur effizienten Messung der klinischen Wirkung verschiedener Cannabis basierter Rezepturen beim Menschen vorangetrieben.

Ein Meilenstein für das Unternehmen, ein großer Schritt für die Menschheit. Das Life-Science-Unternehmen aus Kalifornien beginnt mehr und mehr sich bei der Entwicklung sicherer, evidenzbasierter Cannabisprodukte zu etablieren. Mit der vom Unternehmen eigens entwickelten Technologieplattform hat Juva Life sich nun einen klaren Wettbewerbsvorteil verschafft. Die Plattform besteht aus Chemie-, klinischen und Datenwissenschaften und ermöglicht es dem Unternehmen, Zusammensetzungen von Cannabisprodukten zu definieren, beziehungsweise entzündungsdefinierende Stoffzusammensetzungen, die für die Entwicklung von Konsumgütern und pharmazeutischen Produkten geeignet sind, bereit zu stellen. Die nun angelegte Registerstudie "IMPACT Registry" soll eine klinische Evidenz für Cannabis basierte Produkte entwickeln. Dabei geht es vor allem um die klinischen Indikationen für die Schmerz-, Schlaf- und Appetittherapie, aber auch um andere Indizes. Nähere Informationen finden Interessierte hier: https://clinicaltrials.gov/ct2/results?recrs=&cond=&term=NCT04726254&c ...= Die geplante Studie ermöglicht eine signifikante Datenerhebung und wurde mit einer prospektiven Zeitachse mit einem Startdatum am 15.02.2021 bis zum 15.02.2025 genehmigt. Im ersten Step soll die facettenreiche Registerstudie bis zum 4. Quartal 2021 aufgenommen werden. In dieser Zeit wird das Unternehmen die klinische Registerstudie einleiten und eine systematische Evaluierung von Cannabisformulierungen in vorklinischen Labormodellen nach Goldstandard in Bezug auf die entzündungshemmende Wirkung durchführen. Zum Zwecke der Dosierungsfindung werden die in den klinischen und vorklinischen Studien gewonnenen Daten gemeinsam analysiert, um die klinische Endpunktsuche voranzutreiben. Seite 2 ► Seite 1 von 8



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer