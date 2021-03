---------------------------------------------------------------------------

PRESSEINFORMATION / IR-MELDUNG



Northern Data AG ernennt Jens-Philipp Briemle zum Leiter Investor Relations

Frankfurt am Main - 10. März 2021 - Die Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) hat Jens-Philipp Briemle zum Head of Investor Relations ernannt, um ihre Investor-Relations-Aktivitäten weiter zu stärken.

Mit dem Ziel, die globale Positionierung der Northern Data AG am Kapitalmarkt zu schärfen, wird Jens-Philipp Briemle die strategische Kommunikation des Unternehmens leiten und direkt an den Vorstandsvorsitzenden Aroosh Thillainathan berichten.



Jens-Philipp Briemle verfügt über einen fundierten Hintergrund im Bereich Investor Relations. Er wechselt zu Northern Data von der im MDAX notierten Gerresheimer AG, einem international führenden Anbieter von hochwertigen Primärverpackungen, wo er die IR-Abteilung leitete. Davor war er beim SDAX-Unternehmen Schaeffler AG, einem der bedeutendsten Automobilzulieferer, und in verschiedenen Managementpositionen bei der im DAX notierten RWE AG, einem der weltweit größten Unternehmen für erneuerbare Energien, tätig. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und der Universität Paris-Sorbonne, begann Jens-Philipp Briemle seine Karriere bei der UBS Investment Bank.

"Jens-Philipp ist mit seiner Expertise, seiner Persönlichkeit und seiner langjährigen Erfahrung die ideale Besetzung, um Northern Data als Wachstumsunternehmen am Kapitalmarkt zu positionieren", so Aroosh Thillainathan, Vorstandsvorsitzender der Northern Data AG, und weiter: "Ich freue mich sehr, dass Jens-Philipp mit seiner starken Erfolgsbilanz und seinem Hintergrund aus führenden IR-Positionen in international agierenden Unternehmen unser Management-Team ergänzt. Er wird in unserer strategischen Kommunikation den entscheidenden Wandel herbeiführen."