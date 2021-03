Fiera Capital erwirbt neue globale Aktienkapazitäten und begrüßt ein neues Team

Montreal (ots/PRNewswire) - Fiera Capital Corporation (TSX: FSZ) ("Fiera

Capital" oder das "Unternehmen"), eine führende unabhängige

Vermögensverwaltungsgesellschaft, gab heute die Übernahme einer neuen Global

Equities-Funktion von AMP Capital bekannt.



Das erfahrene Team besteht aus vier Investmentprofis: Simon Steele, Lead

Portfolio Manager, und Neil Mitchell, der in der Londoner Niederlassung von

Fiera Capital arbeiten wird, sowie David Naughtin und Andy Gardner, die von

Hongkong bzw. Sydney, Australien, aus arbeiten. Die von Citywire mit einem

AAA-Rating bewerteten Manager verfügen über eine solide Erfolgsbilanz, die sie

in den vergangenen vier Jahren bei AMP Capital bei der Verwaltung der

UCITS-Plattformserie sowie des AMP Capital Global Companies Fund in Australien

und Neuseeland erworben haben, und bringen ein verwaltetes Vermögen von über 500

Millionen US-Dollar zu Fiera Capital.







aufsichtsrechtlicher und anderer Genehmigungen. Bis zum Abschluss der

vorgenannten Übertragung und Vereinbarungen wird die Global Companies Fund-Serie

weiterhin gemeinsam mit AMP Capital von demselben Anlageteam verwaltet. AMP

Capital und Fiera Capital setzen sich dafür ein, dass die bestehenden

Kundenkonditionen nicht beeinträchtigt werden und die Kunden während des

Übergangs eine nahtlose Erfahrung machen.



" Ich bin begeistert, solch erfahrene Investmentmanager und ihre Kunden bei

Fiera Capital willkommen zu heißen" , sagte Jean-Philippe Lemay, Global

President und Chief Operating Officer . "Das Team passt perfekt zum Unternehmen,

denn es teilt unsere kundenorientierte Kultur und unser Engagement für

herausragende Investitionen. Darüber hinaus unterstreicht die Übernahme einer

Global-Equity-Kapazität mit Sitz außerhalb Nordamerikas unsere globalen

Ambitionen, robuste Investmentplattformen in Märkten aufzubauen, in denen wir

Wachstumschancen sehen."



"Dieses erfahrene Team und seine Investmentstrategie ergänzen unser bestehendes

Angebotin hohem Maße" , sagte Anik Lanthier, President und Chief Investment

Officer, Public Markets . "In Großbritannien und Europa wird es neben unseren

erfolgreichen Teams für Emerging Markets Equities, Real Estate und Mid-Market

Infrastructure tätig sein, während es in Asien unsere Kapazitäten neben unserem

asiatischen Kreditgeschäft erweitern wird. Diese Ergänzung steht in direktem

Einklang mit unserem Ziel, die kontinuierliche Wettbewerbsfähigkeit und

Die vorgeschlagene Übertragung der OGAW-Plattformreihe steht unter dem Vorbehalt



