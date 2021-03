InvestaX stellt weltweit erste digitale SPACs vor

(Graphic: Business Wire)

InvestaX ist eine in Singapur ansässige und lizenzierte Plattform für digitale Wertpapierangebote (DSO) bezüglich globaler Privatmarkttransaktionen, darunter Risikokapital, Private Equity und Immobilien.

Digitale SPAC werden künftig eine integrale Rolle bei der Bereitstellung des notwendigen Wachstumskapitals für Unternehmen in neuen Branchen spielen und Investoren Zugang zu einzigartigen und führenden Technologieunternehmen verschaffen, welche die Infrastruktur für das digitale Zeitalter schaffen.

InvestaX-CEO Julian Kwan sagte dazu: „InvestaX und Partner bieten digitale SPACs, die auf die Kryptowährungsinfrastruktur, Blockchain- und DLT-Startups, Games und E-Sport, Weltraum, Robotik, KI und andere zukunftsorientierte Branchen abzielen, die das 21. Jahrhundert neu gestalten.“

Soul Capital-Gründer Billy So hat ein erfolgreiches Portfolio von Technologie-Startups aufgebaut - viele davon in der Kryptowährungsbranche - und ist ein Hauptsponsor der weltweit ersten digitalen SPAC.

Atlas One ist der nordamerikanische Vertriebspartner.

Sponsoren akzeptieren Bargeld oder Kryptowährungen als Investition und öffnen damit ein größeres Universum von Anlegern und Produktangeboten als herkömmliche SPACs.

Digitale SPACs bringen viele ähnliche Elemente mit wie herkömmliche SPACs, bieten jedoch eine schnellere, kostengünstigere und flexiblere Alternative. Damit erhalten Startups in einem früheren Entwicklungsstadium und in neuen Branchen dringend benötigtes Kapital, während Anleger in den Genuss von größerer Transparenz und besseren Konditionen kommen.

Die Auflegung einer digitalen SPAC unter Verwendung von Blockchain gibt globalen Anlegern, die nicht über traditionelle an US-Börsen notierte SPACs investieren können oder möchten, breitere Vertriebskanäle. Digitale SPACs werden weltweit verteilt, nicht nur im Inland, und eröffnen neue Märkte und Chancen für Sponsoren und Investoren.

InvestaX wird den intelligenten Kontraktcode für die digitale SPAC per Open-Source bereitstellen, um mehr Offenheit, Schnelligkeit, Interoperabilität und globale Verteilung sicherzustellen. Die durchschnittliche Größe einer traditionellen SPAC im Jahr 2020 belief sich auf rund 350 Mio. USD, was die Suche nach Akquisitionszielen erschwert, da der erforderliche Bewertungsbereich zwischen 1 und 3 Mrd. USD liegt. Die erste Welle der digitalen SPACs wird auf Größenordnungen von 10 bis 50 Mio. USD abzielen und damit ein wesentlich größeres Pool potenzieller Akquisitionsziele und weniger Wettbewerb für Sponsoren sicherstellen.

InvestaX bietet wichtige Infrastruktur für die Digitalisierung von Immobilienvermögenswerten, so dass diese sofort für Kauf, Verkauf, Handel, Kreditaufnahme und -vergabe in der ganzen Welt rund um die Uhr genutzt werden können.

