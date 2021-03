Jobandtalent erhält EUR100m vom SoftBank Vision Fund 2 für die weitere Expansion

Madrid (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen sichert zusätzlich eine EUR83 Mio.

Fremdfinanzierung von BlackRock



Heute gab Jobandtalent - eine der weltweit führenden digitalen

Personaldienstleister - bekannt, dass das Unternehmen in einer Series-D-Runde

eine Investition in Höhe von EUR100 Mio. vom SoftBank Vision Fund 21 erhalten

hat. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Fremdfinanzierung in Höhe von EUR83

Mio. von BlackRock erhalten. Erst im Dezember 2020 hat Jobandtalent eine

erfolgreiche EUR88 Mio. Runde abgeschlossen. Die Finanzierung ermöglicht

Jobandtalent den Eintritt in neue Märkten (einschließlich der USA) und der

weiteren Expansion in den bestehenden Märkten.



Jobandtalent hat eine Technologie entwickelt, die Arbeitssuchende mit

Unternehmen in verschiedenen Industrien, wie z.B. der Logistik- und

Produktionsbranche, oder dem E-Commerce Sektor, zusammenführt. Die

Jobandtalent-Technologie lernt mit dem stetigen Wachstums der

Arbeitsmarkt-Plattform, welcher Kandidat zu welchem Unternehmen am Besten passt

und führt damit zu mehr Arbeitern in besseren Jobs und zufriedenen Firmen.







vereinfachen und gleichzeitig die Vorteile einer Festanstellung zu bieten, wie

zum Beispiel eine sichere Rente, Kranken- und Urlaubsgeld, Krankenversicherung

oder Weiterbildungsmöglichkeiten. Die Arbeiter können sich über die

Jobandtalent-App auf Positionen, die ihrem Profil entsprechen, bewerben, ihre

Dokumente hochladen und ihren Vertrag digital unterzeichnen. Alleine im letzten

Jahr haben mehr als 80.000 Personen Arbeit über Jobandtalent gefunden.



"Es gibt ungefähr 500 Millionen Zeitarbeitskräfte weltweit, und wir haben eine

große Chance darin gesehen diesen Personen durch unsere Technologie dabei zu

helfen, sichere und zuverlässige Arbeitsplätze zu finden", sagte Juan Urdiales,

Co-Gründer und Co-CEO von Jobandtalent. "Wir möchten dabei helfen diese Arbeiter

mit den passenden Jobs und Unternehmen zusammenzuführen und ihnen eine höhere

Arbeitssicherheit und entsprechende Vorteile zu bieten. Das letzte Jahr war ein

Beweis dafür, wie wichtig diese Arbeitskräfte für unsere Ökonomie sind und wir

sehen eine große Gelegenheit im Angebot von besseren Arbeitsverhältnissen für

Arbeiter und gleichzeitig für bessere Personalbesetzungen für Unternehmen."



"Jobandtalent nimmt eine bedeutende Herausforderung im modernen Workforce

Management ins Visier - wie man die Balance zwischen Flexibilität und

hochqualitativen, zuverlässigen Jobs sichert", sagte Yanni Pipilis, Managing

Partner der SoftBank Investment Advisers. "Die datengetriebene Plattform von

Jobandtalent bietet Unternehmen eine nachweislich hohe Besetzungsrate mit einer Seite 2 ► Seite 1 von 2



Das Ziel ist die Arbeitssuche von flexiblen und zuverlässigen Arbeitsplätzen zuvereinfachen und gleichzeitig die Vorteile einer Festanstellung zu bieten, wiezum Beispiel eine sichere Rente, Kranken- und Urlaubsgeld, Krankenversicherungoder Weiterbildungsmöglichkeiten. Die Arbeiter können sich über dieJobandtalent-App auf Positionen, die ihrem Profil entsprechen, bewerben, ihreDokumente hochladen und ihren Vertrag digital unterzeichnen. Alleine im letztenJahr haben mehr als 80.000 Personen Arbeit über Jobandtalent gefunden."Es gibt ungefähr 500 Millionen Zeitarbeitskräfte weltweit, und wir haben einegroße Chance darin gesehen diesen Personen durch unsere Technologie dabei zuhelfen, sichere und zuverlässige Arbeitsplätze zu finden", sagte Juan Urdiales,Co-Gründer und Co-CEO von Jobandtalent. "Wir möchten dabei helfen diese Arbeitermit den passenden Jobs und Unternehmen zusammenzuführen und ihnen eine höhereArbeitssicherheit und entsprechende Vorteile zu bieten. Das letzte Jahr war einBeweis dafür, wie wichtig diese Arbeitskräfte für unsere Ökonomie sind und wirsehen eine große Gelegenheit im Angebot von besseren Arbeitsverhältnissen fürArbeiter und gleichzeitig für bessere Personalbesetzungen für Unternehmen.""Jobandtalent nimmt eine bedeutende Herausforderung im modernen WorkforceManagement ins Visier - wie man die Balance zwischen Flexibilität undhochqualitativen, zuverlässigen Jobs sichert", sagte Yanni Pipilis, ManagingPartner der SoftBank Investment Advisers. "Die datengetriebene Plattform vonJobandtalent bietet Unternehmen eine nachweislich hohe Besetzungsrate mit einer