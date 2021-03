AES-Technologie erhält vom Bundesstaat Kalifornien Auftrag für umweltfreundliches Wasserstoff-Energiespeicherprojekt

Toronto, Kanada – 10. März 2021 – Aberdeen International Inc. („Aberdeen“ oder das „Unternehmen“) (TSX: AAB) freut sich, über einige tolle Neuigkeiten im Hinblick auf seine jüngste Übernahme der Firma AES-100 Inc. zu berichten (siehe Pressemeldungen vom 1. Februar 2021, 11. Februar 2021 und 3. März 2021).

Die kalifornische Energiekommission hat die Technologie des „Advanced Electrolyzer System“ (AES) für die Speicherung von Wasserstoff-Energie ausgewählt. Mit der AES-Technologie wird unter Einsatz von überschüssigem Strom Wasserstoff aus Abfall-Synthesegas gewonnen. „Für den Bundesstaat Kalifornien ist dies eine Win-Win-Lösung zur Wertschöpfung aus Abfall“, erklärt Pinakin Patel, President von T2M Global. In der ersten Phase des AES-Projekts werden 1,2 Millionen Dollar für die Validierung der kostengünstigeren Herstellung von Wasserstoff aufgewendet. Damit wird der Weg für eine mögliche Demonstration der Speicherung von Wasserstoff-Energie im Wert von 6 Millionen Dollar geebnet, um die Resilienz von Microgrids in Kalifornien, einem mehrere Milliarden Dollar schweren Markt, zu optimieren.

Das Advanced Electrolyzer System (AES) ist ein erstklassiges System, das von dem Team um Pinakin Patel bei T2M Global entwickelt wurde. Seine eigene Technologie ermöglicht eine wesentlich kostengünstigere Produktion von Wasserstoff ohne Treibhausgasemissionen. AES ist die einzige Technologie, die hochreinen grünen Wasserstoff zu äußerst wettbewerbsfähigen Kosten produzieren kann. AES peilt weniger als fünf Dollar pro Kilogramm an molekularem Wasserstoff an, was eine beträchtliche Verbesserung gegenüber den zurzeit auf dem Markt bezahlten Preisen von zehn bis 15 Dollar pro Kilogramm an molekularem Wasserstoff darstellt. Die erheblichen Kosteneinsparungen durch AES sollten die Einführung der Wasserstofftechnologie fördern, um das Wachstum in Bereichen wie Brennstoffzellenfahrzeuge und erneuerbare Energien zu beschleunigen.

Kalifornien zählt zu den größten Wasserstoffproduzenten und macht sich das Verfahren der Umwandlung von Erdgas in Synthesegas zunutze. Mehr als 250.000 Tonnen verdünnter Wasserstoff (in verdünntem Synthesegas) gehen verloren oder werden als geringwertige Wärmequelle genutzt. In Kalifornien wird die Nutzung der AES-Technologie dazu beitragen, diese verschwendete Ressource zu einem milliardenschweren Geschäft umzuwandeln. „Die Speicherung von Wasserstoff-Energie wird zu einer höheren Netzstabilität beitragen und den für die zukunftsträchtigen Brennstoffzellenfahrzeuge benötigten Wasserstoff im Sinne einer sauberen Verkehrslösung bereitstellen“, weiß Pinakin Patel.