Fazit

Gelingt es per Wochenschlusskurs das Niveau von 1.700 US-Dollar beim Gold-Future nachhaltig zu verteidigen, wären erste Gewinne in den Bereich von 1.765 US-Dollar vorstellbar, darüber liegen weitere Ziele um 1.862 sowie 1.920 US-Dollar. Für dieses Szenario könnten Investoren beispielsweise das Turbo Long Zertifikat WKN VQ5AGF einsetzen und damit eine Renditechance bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee von 200 Prozent erwirtschaften. Entsprechend dürfte der Schein rechnerisch bei 25,29 Euro am Ende notieren. Eine Verlustbegrenzung ist unter den aktuellen Wochentiefs von 1.676 US-Dollar anzusetzen, das entspräche einem Stopp-Kurs im Zertifikat von 4,61 Euro.