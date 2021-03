Stoiber fordert Fehleranalyse der Corona-Politik

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der frühere bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber mahnt den Abbau von Bürokratie in der Corona-Krise an. "Ich glaube, wir haben sicherlich in der bürokratischen Ausformung überzogen", sagte der Ex-CSU-Chef dem Bayerischen Rundfunk. "Wir brauchen eine Fehleranalyse. Was haben wir in der Pandemie und in der Bekämpfung der Pandemie falsch gemacht? Was ist falsch gelaufen?"

In den Parlamenten sollte von vornherein mehr über die konkrete Umsetzung von Gesetzen gesprochen werden. "Bürokratie verselbstständigt sich, wenn die Bestimmungen zu detailliert und zu kompliziert sind", sagte Stoiber im Gespräch mit der Redaktion "Radiowelt"./miu/DP/eas