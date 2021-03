Plug Power, Ballard, Nel – jetzt kommt die 2. Welle

Die 2. Welle gibt es in Deutschland eigentlich nur in Verbindung mit dem Namen “Lauterbach”. Bei uns in Verbindung mit Plug Power und Co. Wir sind nicht grund-bullish auf Wasserstoff, sondern dann, wenn es sinnvoll ist. Jetzt sind die Kurse gestutzt, unsere Turbo-Bears allesamt zum glattstellen ausgerufen worden und unsere Abonnenten hatten schöne Rendite auf dem Weg nach unten. Nun aber gibt es eine Fülle an neuen Ideen bei Wasserstoff. Ein kleiner Ausschnitt in unserer Capital-Kolumne, das große Bild und tägliche Analysen und alles Weitere wie immer im Abo-Dienst. Übrigens vielen Dank für das Feedback zum Webinar am Montag, dem Spezial mit Stefan Riße zum Thema Inflation. Selten gab es so viele Kommentare und Feedback, aber Stefan ist als Buchautor zum Inflationsthema auch Experte Kategorie eins und wir sind froh, dass wir ihn immer wieder bei uns haben. Danke, Stefan! Die Aufzeichnung unserer Webinare gibt es unter feingold-academy.com/boersendienst im Abo-Bereich, klaro. Mit dem Zusatzservice welche Zinsersatzprodukte man haben kann und sollte.