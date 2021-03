Der traditionsreiche kasseler Düngemittelhersteller K+S präsentiert morgen um 7:00 die mit Spannung erwarteten Zahlen zum Finanzjahr 2020. Das Papier ist seit längerer Zeit unter Druck, nachdem möglicherweise eine fehlerhafte Bilanzierung für das Jahr 2019 und ein zu beanstandender Zwischenbericht zum ersten Halbjahr 2020 vorliegen. Die deutsche Finanzaufsicht Bafin hat in dieser Causa die Deutsche Prüfungsstelle für Rechnungslegung (DPR) beauftragt, dem Verdacht nachzugehen. Nach Bekanntwerden der Einschaltung der DPR am 18. Februar 2021 verlor die Aktie intraday 15 Prozent. Der Vorstand des Unternehmens zeigte sich überzeugt, die Anhaltspunkte der Bafin entkräften zu können. Obwohl noch viele Fragen offen sind egalisierte der Kurs in der Zwischenzeit den Verlust vom 18. Februar und hat das gleiche Niveau wie vor der Veröffentlichung erreicht.

.

Zum Chart

.

Die Marktteilnehmer gehen davon aus, dass das Papier nicht viel weiter fallen kann, nachdem eine Bodenbildung nach dem epischen Kursrückgang seit Juni 2008 vorliegt. Zum Vergleich notierte die Aktie zum All Time High 2008 bei 92,24 Euro. Im All Time Low am 16. März 2020 war der Wert auf 4,50 Euro gefallen. Die darauf folgende Bodenbildungsphase erstreckt sich von Mitte März bis Mitte November 2020. Seit Mitte November hat das Papier eine Aufwärtssequenz ausgebildet und am 7. Januar 2021 ein partielles Hoch bei 10,44 Euro markiert. In der Zwischenzeit ist der Kurs in eine Seitwärtsrange eingetreten, wobei die obere Begrenzung der Range bei 10,36 Euro am gestrigen Handelstag getestet wurde. Der Termin für die Bilanzpressekonferenz am 11. März rückt also näher und die Marktteilnehmer können aktuell mit der Prognose von einem Verlust je Aktie von 10,54 Euro leben. Der vorgeschlagene Call stellt somit eine Wette auf einen geringeren Verlust dar und dies unter der Voraussetzung, dass bei der Bilanzierung im Rahmen der IAS-Regeln vorgegangen wurde.