Der Euro eröffnet heute gegenüber dem USD bei 1,1876 (06:14 Uhr), nachdem der Tiefstkurs der letzten 24 Handelsstunden bei 1,1867 im europäischen Geschäft markiert wurde.

Der USD stellt sich gegenüber dem JPY auf 108,85. In der Folge notiert EUR-JPY bei 129,26. EUR-CHF oszilliert bei 1,1046.

Auch in der Folge des US-Konjunkturprogramms hat die OECD ihre Wachstumsprognosen deutlich angehoben, denn die Wirkung dieses massiven US-Programms kommt in der ganzen Welt an. So soll die Weltwirtschaft per 2021 nicht mehr um „nur“ 4,2% zulegen, sondern um 5,6% (2022 von 3,7% auf 4,0%). Das Niveau vor der Corona-Krise würde in der Weltwirtschaft Mitte 2021 wieder erreicht. Die Prognose für Deutschland wurde per 2021 von 2,8% auf 3,0% gesetzt (2022 jetzt 3,7% nach zuvor 3,3%).

US-Hilfspaket im Fokus: