Nanorepro, Tesla, Peloton, Varta, Plug Power – Strategie lohnt sich

Liebe Leser, Geschichte wiederholt sich am Aktienmarkt. Was überzogen ist, wird korrigiert. Wichtig – man muss antizyklisch solche Titel handeln. Wir haben das mit unseren Lesern zuletzt bei Paypal, Westwing, Home24, Flatex, Biontech, Nanorepro oder Fraport umgesetzt um nur ein paar Titel zu nennen. Die Ansage unseres Lesers gilt dabei noch immer: “Ihr müsst im frei zugänglichen Bereich schon zeigen, was Ihr macht” sagte ein Leser zu uns mit Augenzwinkern als es um Nanorepro ging. Die mit den 4 anderen Titeln zu den meist gehandelten in Orderanzahl Dienstag in Deutschland gehörte – und am Mittwoch nachbörslich 22 Euro erreichte wie hier zu sehen bei Gettex. Dort warnten wir antizyklisch, auch hier zu lesen. Tags darauf – minus 20% in der Aktie. Sentiment, Antizyklik eben.

Dazu blick auf VW: Also – gestern: Teilgewinnmitnahme im Markenwertportfolio: VW plus 100% seit Aufnahme vor wenigen Monaten mit Hebel 3. Den Arbeitsnachweis im Turbo-Dienst findet Ihr ganz unten per Screenshot. Nicht dabei sind die jüngsten Analysen bspw. zu Home24, Peloton, Shop Apo oder Biontech. Antizyklik – seht selbst: Alle Aktien werden massiv durchgereicht.