DAX erreicht obere Trendkanalbegrenzung

Der DAX ging bei 14.437 Punkten aus dem Handel und notiert vorbörslich am frühen Mittwochmorgen im Bereich von 14.400 Punkten tiefer. Prallt der DAX nachhaltig an der oberen Begrenzung des Trendkanals ab, könnte wie zuvor ein Rücklauf zur unteren Begrenzung des Trendkanals bei aktuell etwa 13.800 Punkten erfolgen. In diesem Fall würde der DAX erneut unter die langfristige Widerstandslinie im Monatschart fallen und damit ein Fehlausbruch bestätigt werden.

Aktuelle DAX-Lage