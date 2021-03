Weniger Tech, mehr Old Economy? Diese Aktien sind interessant!

Geht der Fokus jetzt weg von Tech-Aktien und wieder vermehrt in Richtung Old Economy? Das ist zumindest eine These, die derzeit heiß diskutiert ist. Ich jedenfalls würde dazu neigen, nicht unbedingt von der Old Economy zu sprechen, sondern eher von einem Shift in Richtung Value.

Aber wie auch immer: Letztlich könnte es einen Wechsel bei den Investoren geben, beziehungsweise bei dem, was sie suchen. Falls auch du vermehrt auf weniger Tech setzen und eher Value oder Old Economy in den Fokus rücken möchtest, habe ich heute zwei spannende Aktien, die du womöglich in Erwägung ziehen willst.