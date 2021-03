Gold startet Comeback und Ximen entdeckt hochgradiges Gold nahe seiner Kenville Untergrundmine

13 g/t Gold in einer alten Minenhalde und historischer Abbau von 48 g/t Gold und 84 g/t Silber verdeutlichen lukrative Abbaumöglichkeiten

Experten wie Eugen Weinberg, Leiter Rohstoffresearch bei der Commerzbank, prognostizieren ein Edelmetall-Comeback und dass der Goldpreis schon bald wieder steigen dürfte. Und tatsächlich begann der Goldpreis gestern eine starke Gegenbewegung, während der USD-Index im gestrigen Handelsverlauf deutlich an Boden verlor. Ein neuer Aufwärtstrend beim Goldpreis wird ein Kursfeuerwerk bei Goldaktien auslösen, da diese in den letzten Wochen überdurchschnittlich stark korrigierten und nun ein günstiges Einstiegs- und Nachkaufniveau bieten.

Eine Goldaktie, die sich während den letzten Wochen relativ stabil verhielt, ist Ximen Mining Corp. (TSX.V: XIM; WKN: A2JBKL). Das Unternehmen verkündete heute weitere Laborergebnisse vom 2020-Explorationsprogramm nahe der ultra-hochgradigen Kenville Gold-Untergrundmine im Süden von British Columbia, Kanada.

Am Ende der heutigen Pressemitteilung erwähnte Ximen, dass die behördliche Genehmigung für den Kenville-Minenstart und den Bau des neuen Stollens im Frühling erwartet wird. Anfang Februar erhielt Ximen eine nicht-verwässernde Finanzspritze in Höhe von $5 Mio. USD (ca. $6,4 Mio. CAD), wobei das Geld erst bei Erhalt der behördlichen Genehmigung ausbezahlt wird, um die Kenville Goldmine anschließend unverzüglich in Produktion zu bringen. Die Verzögerung dieser Genehmigungserteilung war der Hauptgrund für die schwache Aktienkursperformance der letzten Monate – doch genau dies ist nun die Chance für einen massiven Aktienkuranstieg.

Die heutige Pressemitteilung (deutsch / englisch) verdeutlicht, dass die Kenville-Lagerstätte größer als gedacht ist. Gesteinsproben, die 2020 in der Nähe der Kenville-Mine gesammelt wurden, zeigen eindrucksvoll, dass hochgradiges Gold, Silber und Kupfer direkt an der Erdoberfläche vorhanden ist:



Vollversion / Quelle



Vollversion / Quelle / Ximen kontrolliert mittlerweile großflächige Gebiete rund um die Kenville-Goldmine.

Ymir-Protection Gold-Silbermine

Mit 13,1 g/t Gold konnten die besten Laborergebnisse von der alten Ymir-Protection Gold-Silbermine erzielt werden. Allerdings wurde das hochgradige Gold nicht in der Mine selbst gefunden, sondern in der Minen-Abraumhalde. Das zeigt eindrucksvoll, dass die vorherigen Minenbetreiber nur sporadisch Gold abbauten und hochgradiges Golderz nicht erkannten. In den Jahren 1899-1973 produzierte die Ymir-Protection Mine insgesamt 10.719 Unzen Gold, 82.824 Unzen Silber (plus Zink und Blei) aus nur 14.788 t Erz. Dies entspricht einem extrem hochgradigen Durchschnittsgehalt von 23 g/t Gold und 174 g/t Silber. Und offensichtlich war es so, dass die alten Minenbetreiber nur das hochgradigste Gold abbauen konnten und einiges Gold in der Mine selbst und in der Abraumhalde zurücklassen mussten.



Vollversion / Quelle / Proben aus der Minen-Abraumhalde an der Ymir-Protection Mine ergaben 13,1 g/t Gold.

California Gold-Silbermine

Bei der California Mine konnte Ximen mit 8,4 und 3,8 g/t Gold ebenfalls erfreuliche Laborergebnisse erzielen. Die Mine war in den Jahren 1910-1947 in Betrieb und produzierte insgesamt 2.258 Unzen Gold und 3.942 Unzen Silber (plus Zink und Blei) aus nur 1.454 t abgebautem Erz. Dies entspricht einem extrem hochgradigen Durchschnittsgehalt von 48 g/t Gold und 84 g/t Silber. Die California Mine ist also mehr als doppelt so hochgradig mit Gold vererzt wie die Ymir-Protection Mine. Aufzeichnungen belegen, dass im westlichen Ende des No. 3 Minenschachts noch ein großer Erzblock existiert, der 91 m lang und 1,1-1,5 m breit ist, und über einen Durchschnittsgehalt von 29 g/t Gold aufweist. Das ist fast 1 Unze Gold pro Tonne!

Der Querschnitt durch die California Mine zeigt, dass Erz nur sporadisch abgebaut wurde und große Teile noch gar nicht exploriert wurden:



Vollversion / Quelle / Querschnitt durch die California Mine.



Vollversion / Quelle / In einem offen Gesteinsloch (alter Minenschacht?) nahe der California Mine konnte Ximen 8,4 g/t Gold entdecken.

Good Hope Gold-Silbermine

Bei der Good Hope Gold-Silbermine konnte Ximen 2,82 g/t Gold und 1,61 g/t Silber nachweisen. Die Mine produzierte ab 1911 ca. 90 Unzen Gold und 80 Unzen Silber aus nur 48 t abgebautem Erz. Dies entspricht einem Durchschnittsgehalt von 59 g/t Gold und 53 g/t Silber. Weitere Explorationsarbeiten können auch hier größere Gold-Silbervorkommen nachweisen.



Vollversion / Quelle / Bei der Good Hope Mine fand Ximen Quarz-Pyrit-Gestein mit 2,82 g/t Gold.

Fazit & Ausblick

Die neuen Laborergebnisse bestätigen, dass rund um die Kenville-Untergrundmine noch viel mehr Gold und Silber vorkommen, als bisher vermutet.

Es war somit ein logischer Schritt vom Ximen-Management, während den letzten Monaten weitere Grundstücke rund um die Kenville-Mine zu akquirieren. Für Finanzgeber und strategische Partner ist es nämlich immens wichtig, dass ein angehender Goldproduzent nicht nur eine aussichtsreiche Mine besitzt, sondern die ganze Gegend kontrolliert. Denn wenn erst einmal die Produktion beginnt, wird es einerseits mehr Explorer in die Gegend ziehen und andererseits muss ein produzierendes Unternehmen langfristig denken und schon frühzeitig über Erznachschub-Möglichkeiten verfügen. Erst dann wird ein angehender Produzent auch zum Übernahmekandidaten für große Goldminengesellschaften und/oder attraktiv für strategische Partner/Finanzgeber wie die schweizerische Metallhandelsgesellschaft, die Geldmittel in Höhe von ca. $6,4 Mio. CAD bereitstellt (nicht-verwässernd; rückzahlbar in Gold nach Produktionsstart).

Mit aktuell nur 72 Mio. Aktien im Markt hat Ximen als angehender Goldproduzent eine extrem enge Aktienstruktur – und die Börsenbewertung liegt bei nur 19 Mio. EUR. Das $5 Mio. USD Darlehen muss mit rund 3000 Unzen Gold zurückbezahlt werden. Ximen gab letzte Woche bekannt, die Geldmittel unter anderem für den Abbau einer 10.000 t Großprobe ("bulk sample") und den Bau des neuen Stollens in der Kenville Untergrund-Goldmine zu verwenden.

Unter der Annahme eines konservativen Goldgehalts von einer halben Unze Gold bzw. 15,6 g/t würde die bevorstehende 10.000 t Großprobe also rund 5.000 Unzen Gold beinhalten (dank hoher Gewinnungsraten von bis zu 99%) mit einem aktuellen Verkaufswert von ca. $11 Mio. CAD. Abzüglich der Darlehensrückzahlung (in Gold) würden also noch rund $4,4 Mio. CAD in der Kasse verbleiben. Ein großartiger Deal für das Unternehmen und für uns Aktionäre!

Sobald die Genehmigung eingetroffen ist ("innerhalb von 8 Wochen", so die Pressemitteilung Mitte Februar), wird das Darlehen ausbezahlt und die Großprobe kann unverzüglich abgebaut und dadurch Geld verdient werden. Nach einer ersten 10.000 t Großprobe könnte Ximen eine 50.000 t Großprobe beantragen, woraus rund 25.000 Unzen Gold gewonnen werden können (aktueller Verkaufswert rund $54 Mio. CAD). Lange kann ich mir die Ximen-Aktie nicht mehr auf derart niedrigem Kursniveau vorstellen und wäre über einen ab heute starken Aufwärtstrend mit Erreichen eines neuen Allzeithochs in wenigen Wochen nicht überrascht.

Chris Anderson (Präsident und CEO von Ximen) kommentierte in der News Mitte Februar: "Diese nicht-verwässernde Finanzierung ist ein wichtiger Meilenstein für die Entwicklung der Kenville-Goldmine in Richtung Produktion. Nach monatelangen Verhandlungen freuen wir uns sehr, dass wir uns mit einem erfahrenen Unternehmen, das unsere Branche versteht, geeinigt haben und das uns den letzten Schritt zur Deckung unseres Cashflow-Bedarfs ermöglicht."

Während den letzten Monaten hat Ximen nicht nur seinen Fuhrpark für den Kenville-Minenstart aufgestockt und in Schuss gebracht (um sofort nach Genehmigungserteilung mit dem Abbau beginnen zu können), sondern auch fleißig den "257"-Stolleneingang der ehemals produzierenden Kenville-Untergrundmine instandgesetzt, alle behördlichen Auflagen erfüllt und Anträge mit ausführlicher Dokumentation für einen Minenstart eingereicht.

Alles was fehlte war die Genehmigung der Minenbehörde. Es stellte sich heraus, dass aufgrund von COVID-19 eine schnellere Bearbeitung der Ximen-Anträge nicht möglich war. Es kam somit zu ärgerlichen Verzögerungen, die sich mit einem fallenden Ximen-Aktienkurs bemerkbar machten. Die Ximen-Aktie verlor seit Sommer 2020 an Wert und notiert somit auf relativ günstigem Niveau – ein langfristiger Kursanstieg über die nächsten Wochen sollte folgen, denn:

Da die Modernisierungsarbeiten beim Kenville-Minenportal erfolgreich verlaufen sind, hat man praktischerweise Zugang zum bereits existierenden 257-Stollen, um die hochgradigen Goldressourcen abzubauen, die im Jahr 2009 mit Bohrungen nachgewiesen wurden. Insgesamt liegen dort noch 373.238 Unzen Gold abbaubereit, die beim aktuellen Goldpreis einen Verkaufswert von $811 Mio. CAD haben:

Mit durchschnittlich 22,9 g/t Gold ist dies eine außergewöhnlich hochgradige Ressource, die sehr hohe Gewinnmargen ermöglicht. Derartiges ist weltweit sehr selten geworden, da die meisten Untergrundminen viel geringere Goldgehalte aufweisen. Hinzu kommt, dass Ximen letztes Jahr mit Tests bestätigte, dass die Gold-Gewinnungsrate bei 99% liegt. Das bedeutet, dass fast das gesamte Gold aus dem Gestein extrahiert werden kann, wobei Ximen in konservativer Manier eine Mischung aus hoch- und niedriggradigem Erz mit einem konservativen Durchschnittsgehalt von 17,1 g/t Gold nahm. Nicht einmal die 5 hochgradigsten Gold-Untergrundminen der Welt haben eine so hohe Gewinnungsrate:



Quelle: Mining.com / Die Gold-Gewinnungsraten stammen aus Unternehmensberichten (hier, hier, hier, hier, hier)

Neuer Stollenbau

Die 373.238 Unzen Gold, die mit dem 257-Stollen abgebaut werden können, sind noch längst nicht alles, was in Kenville liegt. Mit dem Bau eines neuen Stollens will Ximen zusätzliche Goldvorkommen abbauen. Ximen plant wohl insgeheim, Gold aus 2 Stollen gleichzeitig zu fördern, um Aktionäre nach Produktionsstart des 257-Stollens mit Wachstumsaussichten zu begeistern.

Die oben aufgeführten Ressourcen basieren lediglich auf Bohrungen im 257-Stollen aus dem Jahr 2009, wonach weitere Bohrprogramme folgten und neue Goldadern in der Tiefe im Westen und Süden der existierenden Stollen entdeckten. Diese "neuen" Ressourcen, die grösstenteils mit Bohrungen schon bestätigt sind, sollen mit einem neuen Stollen abgebaut werden, der noch gebaut werden muss und mehrere hundert Meter lang sein wird, um diese Vorkommen zu erreichen. Allerdings soll es auf dem Weg dorthin ebenfalls goldreiche Zonen geben, die mit Großproben während dem Stollenbau abgebaut und in Cash umgemünzt werden können.

Die folgende Grafik zeigt, wie unkompliziert die 2009-Ressource mit dem existierenden 257-Stollen abgebaut werden kann und wie der neu zu bauende Stollen ("new decline") die neuen Gold-Vorkommen im Westen ("New Target West Area") und Süden ("New Target South Area") abbauen soll:



Vollversion

Die letzten Monate waren schwierige Zeiten für Ximen-Aktionäre, da die behördliche Genehmigung auf sich warten ließ und keine News mehr über die Kenville Goldmine kam. British Columbia war eines der am stärksten von COVID-19-Restriktionen betroffenen Provinzen in Kanada. Große Verzögerungen gab es bei Gesteinsanalyse-Laboren und Minen-Behörden. Die Situation scheint sich allerdings wieder merklich verbessert zu haben, weil Ximen in den nächsten 8 Wochen die Genehmigung erwartet. Da Ximen in der Lage ist, ein enges Zeitfenster der erwarteten Genehmigungserteilung zu nennen, deutet auf eine Bestätigung der Behörde hin.

Das nicht-verwässernde $5 Mio. USD Darlehen ermöglicht es Ximen auf einen Schlag, eine beträchtliche Menge Geld zu günstigen Konditionen zu bekommen, die nötig ist, um den Kenville-Produktionsstart noch schneller zu forcieren.

Mit einer aktuellen Börsenbewertung von gerade einmal $27 Mio. CAD und nur 72 Mio. Aktien im Umlauf ist es selten, einen so günstigen angehenden Goldproduzenten wie Ximen zu finden. Die Zeit ist nun (über)reif, jetzt so richtig Vollgas zu geben. Dies sollte sich nun in einem nachhaltig steigenden Aktienkurs widerspiegeln, da die behördliche Genehmigung nur noch eine (kurze) Frage der Zeit ist.

Technisch gesehen befindet sich die Ximen-Aktie am Beginn eines neuen Aufwärtstrends, da die Konsolidierung innerhalb der (grünen) Dreiecksformation abgeschlossen ist und die Auflösungsbewegung aus dem Dreieck hinaus (sog. Thrust) bereits begonnen hat und per Definition zum Ziel hat, das widerständige Dreieckshoch (>$1,10 CAD) in eine neue Unterstützung umzuwandeln, damit daraufhin ein weiterer Aufwärtstrend starten kann. Ein massiver Aktienkursanstieg wird für die kommenden Wochen erwartet:



Vollversion / Aktualisierter Chart (15 min. verzögert): https://schrts.co/hTzxUABj

Unternehmensdetails



Ximen Mining Corp.

888 Dunsmuir Street – Suite 888

Vancouver, BC, Kanada V6C 3K4

Telefon: +1 604 488 3900

Email: office@ximenminingcorp.com

www.ximenminingcorp.com

Aktien im Markt: 71.589.368



Vollversion / Quelle

Kanada Symbol (TSX.V): XIM

Aktueller Kurs: $0,38 CAD (09.03.2021)

Marktkapitalisierung: $27 Mio. CAD



Vollversion / Quelle

Deutschland Kürzel / WKN (Tradegate): 1XMA / A2JBKL

Aktueller Kurs: €0,26 EUR (09.03.2021)

Marktkapitalisierung: €19 Mio. EUR

Kontakt

Rockstone Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm.)

8260 Stein am Rhein, Schweiz

Tel.: +41-44-5862323

info@rockstone-research.com

www.rockstone-research.com

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, wird von Zimtu Capital Corp. bezahlt, wobei Teil der Aufgaben des Autors ist, über Unternehmen zu recherchieren und zu schreiben, in denen Zimtu investiert ist. Während der Autor möglicherweise nicht direkt von dem Unternehmen, das analysiert wird, bezahlt und beauftragt wurde, so würde der Arbeitgeber des Autors, Zimtu Capital, von Aktienkursanstiegen bei Ximen Mining Corp. profitieren. Darüberhinaus besitzt der Autor Wertpapiere von Ximen Mining Corp., sowie von Zimtu Capital Corp., und würde somit von Aktienkursanstiegen ebenfalls profitieren. Ximen Mining Corp. bezahlt Zimtu Capital Corp. oder den Autor für die Erstellung und Verbreitung von Reports und Unternehmensnachrichten.