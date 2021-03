Der Zusammenschluss von Fluidra Deutschland und Zodiac Pool Deutschland ist abgeschlossen (VIDEO)

Großostheim (ots) - Nachdem die weltweite Fusion zwischen Fluidra S.A. und Zodiac S.A. bereits im Juli 2018 abgeschlossen wurde, wurde der Zusammenschluss von Fluidra Deutschland und Zodiac Pool Deutschland auf nationaler Ebene mit der Eintragung und Veröffentlichung im Handelsregister Aschaffenburg am 18. Februar 2021 vollendet.



Die neue, fusionierte Firma heißt mit der amtlichen Veröffentlichung FLUIDRA Deutschland GmbH und hat ihren Hauptsitz in Großostheim, dem Sitz der bisherigen Zodiac Pool Deutschland. Weiterhin ist die FLUIDRA Deutschland GmbH mit einem Büro in Heddesheim vertreten sowie mit den Produktions- und Logistikzentren in Johannesberg (für die Marke D&W-Pool) und Waldkraiburg (für die Marke MTH).