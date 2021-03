Innocan Pharma kündigt Patentanmeldung für neuartiges Anti-Juckreiz-Mittel auf Cannabisbasis an

Ein Bericht von Reports and Data vom August 2020 ergab folgendes: „Der Markt für Pruritus-Therapeutika soll Schätzungen zufolge von 11,77 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 auf 19,10 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027 wachsen, was einer durchschnittlichen Wachstumsrate von rund 6,2 % pro Jahr während des Prognosezeitraums entspricht. Angetrieben wird dieses Wachstum vor allem durch die zunehmende Prävalenz von Hautkrankheiten.“

Innocan Pharma ist der Ansicht, dass sein wachsendes Portfolio an geistigem Eigentum an Produkten auf Cannabisbasis sowohl zu möglichen Durchbrüchen in der Behandlung von Hautkrankheiten führen wird, als auch weitere Möglichkeiten bei einem breiten Spektrum von entzündlichen Erkrankungen bietet, bei denen derzeit ein ungedeckter medizinischer Bedarf besteht.

CEO Iris Bincovich sagt dazu: „Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass der wissenschaftlich fundierte Ansatz von Innocan schnell zu belangbarem geistigem Eigentum führt. Im Rahmen seiner Forschungs- und Entwicklungsarbeit entwickelt Innocan ständig neue Lösungen, die auf das Wohlbefinden von Patienten ausgerichtet sind. Unter anderem haben wir auf Grundlage des exklusiven geistigen Eigentums von Innocan durch die Integration von CBD eine Linie von medizinischen Produkten geschaffen. Wir beabsichtigen, das Anti-Juckreiz-Spray nach einer klinischen Studie im zweiten Halbjahr auf den Märkten in der EU und den USA einzuführen.“

Über Innocan

Das Unternehmen agiert über seine hundertprozentige israelische Tochter Innocan Pharma Ltd. („Innocan Israel“) als pharmazeutisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung einer Reihe von Arzneimittelverabreichungssystemen in Verbindung mit Cannabidiol („CBD“) spezialisiert hat. Innocan Israel und der Forschungsarm Ramot der Universität Tel Aviv arbeiten gemeinsam an einer neuen, revolutionären Technologie auf Basis von Exosomen, die unter Einsatz von CBD sowohl auf Indikationen des zentralen Nervensystems (ZNS) als auch auf die vom Coronavirus ausgelöste Covid-19-Erkrankung abzielt. Mit CBD beladene Exosomen bergen das Potenzial, zur Genesung von infizierten Lungenzellen beizutragen. Dieses Produkt, das über Inhalation verabreicht werden soll, wird in Zusammenhang mit einer Vielzahl von infektiösen Lungenerkrankungen getestet.