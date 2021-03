JEFFERIES belässt LEG Immobilien auf 'Buy'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Thomas Rothäusler

Analysiertes Unternehmen: LEG Immobilien

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 140

Kursziel alt: 140

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LEG nach detaillierten Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Da wichtige Eckdaten für 2020 und der Ausblick auf 2021 bereits bekannt gewesen seien, habe es keine größeren Überraschungen gegeben, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Der sekundäre Wohnungsmarkt entwickle sich weiterhin besser als der primäre und dies sowohl bei den Kaufpreisen als auch bei den Mieten, da ein chronischer Mangel an bezahlbarem Wohnraum bestehe. Dies sei ein großer Pluspunkt für den Immobilienkonzern./edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2021 / 01:49 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2021 / 01:49 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.