PayPal hat den israelischen Krypto-Verwalter Curv übernommen und bekräftigt damit seine Wachstumsabsichten im Krypto-Markt. Die Bank of America bekräftigt unterdessen ihr Kursziel für den Zahlungsdienstleister.

PayPal hatte bereits im vergangenen Herbst seine Offenheit gegenüber Kryptowährungen erklärt. Seitdem können US-Nutzer über die App mit Bitcoin und Co. handeln. Nun haben die Kalifornier ihre Ambitionen unterstrichen und die Krypto-Sicherheitsfirma Curv geschluckt. Laut dem Nachrichtensender CNBC, der sich auf Insider beruft, soll der Kaufpreis für das im Jahr 2018 in Tel Aviv gegründete Unternehmen, dass sich auf eine cloudbasierte Infrastruktur für die sichere Verwaltung von digitalen Währungen spezialisiert hat, unter 200 Millionen US-Dollar liegen. Die Übernahme soll in der ersten Jahreshälfte 2021 über die Bühne gehen.