Umsatz und Gewinn der Textilkette Inditex schrumpfen wegen Corona-Pandemie

ARTEIXO (dpa-AFX) - Auch beim Textilhändler Inditex sind im abgelaufenen Geschäftsjahr wegen der Corona-Pandemie die Online-Verkäufe kräftig angezogen. Trotzdem kosteten die Lockdowns in vielen Ländern den spanischen Hennes & Mauritz-Konkurrenten reichlich Umsatz und Gewinn. Die Erlöse sanken binnen zwölf Monaten im Vergleich zum Vorjahr um 28 Prozent auf 20,4 Milliarden Euro, wie der Eigner der Modeketten Zara, Bershka und Massimo Dutti am Mittwoch in Arteixo mitteilte. Zum Handelsstart verzeichnet die Aktie Verluste von gut 2 Prozent.

Wegen der zweiten Welle waren zum Ablauf des Geschäftsjahres am 31. Januar knapp ein Drittel der rund 6800 Filialen geschlossen gewesen. Der Konzern geht derzeit davon aus, bis zum 12. April alle Geschäfte wieder öffnen zu können.