Das war gestern eine starke Rally jener Aktien, die in 2020 die großen Stars waren (z.B. Tesla) - aber in 2021 bislang verprügelt worden sind. "Wir spielen das Jahr 2020", könnte daher das Motto des gestrigen Tages gewesen sein - aber wir leben eben jetzt im Jahr 2021 und deshalb stelllt sich die Frage, wie nachhaltig die gestrige Rally war. Auslöser der Rally waren die rückläufigen Renditen, aber der Trend zu steigenden Renditen dürfte bleiben und daher vor allem Aktien aus dem Sektor Technologie mittelfristig weiter belasten. Heute im Fokus die Auktion der 10-jährigen US-Staatsanleihe (19Uhr deutscher Zeit). Auffallend an der gestrigen Rally: der S&P 500 knapp 1,5% im Plus, und dennoch sind mehr Aktien gefallen als gestiegen..

Das Video "Verdächtige Rally - Echo-Blase!" sehen Sie hier..