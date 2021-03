Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Citigroup-Studie treibt Telekom auf Hoch seit über einem Jahr Eine Kaufempfehlung der Citigroup hat die Aktien der Deutschen Telekom am Mittwoch beflügelt. Die Papiere der Bonner schossen in der ersten halben Handelsstunde um mehr als 3 Prozent auf 15,89 Euro. Damit waren sie so teuer wie seit dem …