Erneut erleidet eine Landesregierung in der Corona-Politik eine gerichtliche Niederlage. Die niedersächsische Regierung von Stephan Weil (SPD) hätte den Landtag schon vor dem Erlass der Corona-Verordnungen über ihre Vorhaben informieren müssen, wie das Landesverfassungsgericht, der Staatsgerichtshof in Bückeburg, am Dienstag bekannt gab. Die Landtagsfraktionen der FDP und der Grünen hatten gegen die Landesregierung ein „Organstreitverfahren“

Der Beitrag Niedersachsens Staatsgerichtshof rügt Landesregierung wegen Corona-Verordnungen erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.