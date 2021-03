Nach Jahren des Stillstands gibt es jetzt positive Signale von der Regierung Tansanias zu EcoGraphs Graphitprojekt Epanko!

Und sie bewegen sich doch - die tansanischen Behörden. Nach mehrjährigem Stillstand berichtet EcoGraf Limited (ASX: EGR; FRA: FMK) von Fortschritten bei der tansanischen Regierung im Hinblick auf das unternehmenseigene Epanko Graphitprojekt im Land!

EcoGraf hat in den vergangenen sieben Jahren mehr als 20 Mio. USD in Tansania investiert, um Epanko für den Bau vorzubereiten. Die zuständigen Regierungsstellen scheinen sich jetzt (endlich) für den Vorschlag der deutschen KfW IPEX-Bank zu öffnen, die Finanzierung der Epanko Graphitmine mit 60 Millionen US$ zu unterstützen. Die KfW IPEX-Bank ist Teil der KfW, der Entwicklungsbank der Bundesrepublik Deutschland und einer der größten Entwicklungsfinanzierer der Welt. Ecograf und KfW arbeiten schon seit mehreren Jahren gemeinsam an der Finanzierung von Epanko.