ESSEN (dpa-AFX) - Die Corona-Krise hat auch beim Chemikalienhändler Brenntag im vergangenen Jahr Spuren in der Bilanz hinterlassen. Diese fielen aber dank eines starken Schlussquartals nicht so stark aus wie von Experten befürchtet. Für das laufende Jahr zeigte sich Unternehmenschef Christian Kohlpaintner bei der Vorlage der Zahlen für 2020 weiterhin vorsichtig. "Wir müssen immer noch weltweit mit den Auswirkungen der Pandemie umgehen und vor allem für die erste Jahreshälfte 2021 erwarten wir ein hohes Maß an Unsicherheit in Bezug auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung", sagte er laut Mitteilung am Mittwoch in Essen.

Trotz der bestehenden Unsicherheiten rechnet der Konzern im laufenden Jahr mit einem Anstieg des bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) auf 1,08 bis 1,18 Milliarden Euro. Zum Ergebniszuwachs sollen neben dem laufenden Sparprogramm auch die jüngsten Zukäufe beitragen.