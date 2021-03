WIESBADEN (ots) - Umsatz im Bauhauptgewerbe,



Jahr 2020+1,5 % zum VorjahrDezember 2020+1,7 % zum VorjahresmonatDer Jahresumsatz im Bauhauptgewerbe ist 2020 um 4,9 % gegenüber dem Jahr 2019gestiegen. Damit erzielte das Bauhauptgewerbe trotz der Corona-Krise im achtenJahr in Folge einen Umsatzanstieg. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, konnten mit Ausnahme des Baus vonStraßen und Bahnverkehrsstrecken alle Wirtschaftszweige des Bauhauptgewerbes imVorjahresvergleich Umsatzzuwächse verzeichnen. Die Zahl der Beschäftigten stiegum 1,5 % gegenüber dem Vorjahr. Unter den umsatzstärksten Wirtschaftszweigeninnerhalb des gesamten Bauhauptgewerbes konnten die Zimmerei mit +13,6 % und derLeitungstiefbau und Kläranlagenbau mit +12,8 % die größten Umsatzsteigerungen imJahr 2020 verzeichnen.Umsatz im Dezember 2020 um 18,0 % höher als im VorjahresmonatIm Dezember 2020 fiel der Umsatz im Bauhauptgewerbe 18,0 % höher aus als imDezember 2019. Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der Beschäftigten um 1,7 %gegenüber dem Vorjahresmonat.Die Umsätze der Zimmereibetriebe stiegen im Dezember 2020 mit 41,9 % und beimLeitungstiefbau und Kläranlagenbau mit 35,8 % gegenüber dem Vorjahresmonat amstärksten. Den geringsten Umsatzzuwachs verzeichnete der "Sonstige Tiefbau"(z.B. Wasserbau) mit 1,1 %.Methodische Hinweise:Erfasst werden alle Betriebe des Bauhauptgewerbes. Weitere methodische Hinweisebieten die Erläuterungen zur Statistik und die Qualitätsberichte zum Baugewerbe.Basisdaten und lange Zeitreihen zum Bauhauptgewerbe können über die Tabelle44151-0001 (Umsatz, Beschäftigte) in der Datenbank GENESIS-Online sowie unterder Rubrik Konjunkturindikatoren abgerufen werden.Das Statistische Bundesamt ist jetzt auch auf Instagram. Folgen Sie uns!