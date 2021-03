Sungrow Wechselrichter für 187 Megawatt Photovoltaik-Kraftwerk von EnBW installiert

München (ots/PRNewswire) - Sungrow, weltweit führender Hersteller für

Wechselrichter und Speichertechnologie, hat seine Zentralwechselrichter-Lösung

für EnBWs 187 Megawatt Kraftwerk in Werneuchen, Brandenburg, angeliefert. Die

Anlage ist etwa 30 Kilometer nordöstlich von Berlin gelegen und ist das bislang

größte förderfreie Photovoltaik-Projekt in Deutschland.



Das Projekt wird mit 42 von Sungrows SG3125HV-20 Zentralwechselrichtern ans Netz

gehen. Außerdem werden 21 7,2MVA Mittelspannungsstationen einschließlich

Transformatoren und Mittelspannungsschaltanlagen integriert. Bei der Auswahl der

Wechselrichter lag der Fokus vor allem auf einfacher Instandhaltung und der

Möglichkeit, nachhaltig Kosten einzusparen. Die Wechselrichter sind bereits mit

DC-seitigen Anschlüssen ausgestattet, so dass zu einem späteren Zeitpunkt

DC-gekoppelte Speicherprodukte nachgerüstet werden können.





"Sungrows maßgeschneiderte Lösung hat wesentlich dazu beigetragen, dass wirunser Ziel erreichen.", Stefan Lederer, Projektleiter Umsetzung der EnBW EnergieBaden-Württemberg AGRobert von Wahl, Key Account Manager bei Sungrow Deutschland ist begeistert vonder Zusammenarbeit mit EnBW: "Wir freuen uns riesig, Teil dieses ambitioniertenProjekts zu sein. Das zeigt, dass Sungrow auf dem deutschen Markt großesVertrauen genießt. Maßgeblicher Faktor war sicherlich unser spezialisiertesService-Team mit eigenen Technikern, die vor Ort für eine reibungsloseAnlieferung, Installation und Inbetriebnahme sorgen.""Die Zusammenarbeit mit EnBW ist sehr bereichernd für uns. Das Projekt ist einMeilenstein für Sungrow: unsere bisher größte Installation mitZentralwechselrichtern in Deutschland", fügt Federico Feuchter, Produkt Managerbei Sungrow Deutschland, hinzu.Die Anlage soll Elektrizität für 50.000 Haushalte produzieren und somit 129.000Tonnen CO² einsparen.Über SungrowSungrow Power Supply Co., LTD ist der weltweit führende Solar WechselrichterSpezialist und wurde als einziger Hersteller bereits das zweite Jahr in Folgeals 100 % Bankable ausgezeichnet. Alsgrößter Solar Wechselrichterhersteller derWeltwurden mit Sungrow bisher mehr als 154 GW Solarenergie installiert.1997 von Prof. Cao Renxian gegründet, stehen für das Green-Tech Unternehmenfortwährende Innovation und höchste Qualität an erster Stelle. Mit mehr als 1600Mitarbeitern im Bereich Forschung und Entwicklung stellt Sungrow das größte R&DTeam der Branche.Das breite Produktportfolio von Sungrow bietet für jede Anwendung das passendeGerät - von Photovoltaik Wechselrichtern und Speicherlösungen für Utility,Commercial und Residential bis hin zu weltweit führenden Systemen fürFloating-Anlagen.Mit mehr als 24 Jahren Erfahrung in Sachen saubere Energie bietet Sungrow seinenKunden ein Maximum an Sicherheit und Kompetenz in über 150 Ländern weltweit. Füreine saubere Zukunft für uns und alle danach.Erfahre mehr auf https://ger.sungrowpower.com/ .Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1452615/Sungrow.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1344575/Logo.jpgPressekontakt:Mina Zhang+86-15155394158mina.zhang@cn.sungrowpower.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/82745/4859760OTS: SUNGROW Power Supply Co., Ltd