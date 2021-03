Lingokids sucht hochqualifizierte Talente zur Verstärkung seines internationalen Wachstums

MADRID, 10. März 2021 /PRNewswire/ -- Das Startup-Ökosystem ist heute ein wesentlicher Schwerpunkt bei der Schaffung von Arbeitsplätzen. So auch beiLingokids, das derzeit 21 Stellen zu vergeben hat. Lingokids plant, im Jahr 2021 bis zu 30 neue Mitarbeiter einzustellen. Die gegenwärtig angebotenen Stellen richten sich in erster Linie an leitende Ingenieurprofile: Senior Backend Engineer, Senior Mobile Engineer (React Native), Senior Full Stack Engineer. Es gibt auch ein paar offene Stellen im Bereich Daten, darunter Data Analyst, Marketing Data Scientist und Data Engineer. Zusätzlich gibt es mehrere offene Stellen in den Bereichen Marketing, Content und Human Resources.

Das Unternehmen, das sich auf das Englischlernen für Kleinkinder spezialisiert hat, konnte sein internationales Wachstum im Jahr 2020 verdreifachen und hat nun mehr als 25 Millionen Familien auf der ganzen Welt, die seine App nutzen. Lingokids wurde 2016 ins Leben gerufen und gilt heute als eines der Benchmark-Startups in Spanien.