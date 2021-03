Arete Ethik Invest AG weiter auf nachhaltige Investments spezialisiert

Zürich, 10. März 2021 - Die Mitarbeiter der Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG haben die Gesellschaft zum 25. Februar übernommen. Die Aktien des bisherigen Eigentümers, der H & A Global Investment Management GmbH, sind zu 100 Prozent auf die Belegschaft in der Schweiz übergegangen. Das Unternehmen firmiert ab sofort - angelehnt an seine Ethik-Investment-Expertise - unter dem Namen Arete Ethik Invest AG. In diesem Zusammenhang erhält die Gesellschaft neben dem neuen Namen auch einen neuen Außenauftritt.

Dazu sagte Geschäftsführer Roman Limacher: "Der Name steht für unsere Kernkompetenzen. Bereits seit 25 Jahren bieten wir unseren Kunden eine ganzheitliche Beratung und eine an klaren sozialen und ökologischen Werten ausgerichtete Vermögensverwaltung an. Schließlich ist der Mischfonds PRIME VALUES Income der erste Ethik-Fonds, der in Kontinentaleuropa lanciert wurde."

Das Team in Zürich selbst bleibt unverändert. Auch die Anlageprozesse und -kriterien bleiben gleich. Die Kunden profitieren somit auch weiterhin von der langen und umfassenden Erfahrung der Mitarbeiter im Bereich ethischer und nachhaltiger Geldanlagen und erhalten auch weiterhin ausgezeichneten Service. Die persönlichen Ansprechpartner stehen unverändert und in gewohnter Weise zur Verfügung. Mit einem Unterschied: Die Kunden sprechen und diskutieren nicht mehr wie früher mit Angestellten, sondern ab sofort mit den Unternehmern selbst. Die Beratungsdienstleistung der individuellen ethisch-nachhaltigen Anlagestrategien für Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG wird unverändert fortgeführt.

Nachhaltige Expertise zahlt sich aus

Schon seit Mitte der 90er-Jahre steht das Team der Arete Ethik Invest AG für ein hohes Maß an Nachhaltigkeit, Investmentkompetenz, Transparenz und Ethik. "Die intensive und anerkannte Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Ethik-Komitee bestätigt dies", so Oliver Fischer, Mitgesellschafter. Gleichzeitig erkennen immer mehr Anleger, dass nachhaltiges Investieren keine Rendite kostet, sondern durchaus top Performance-Ergebnisse liefert.

Das Thema Nachhaltigkeit ist in den vergangenen Jahren regelrecht in Mode gekommen. Umso wichtiger ist es für die Kunden, mit einem Vermögensverwalter zusammenzuarbeiten, für den sozial und ethisch vereinbares Investieren Teil seiner Philosophie und seines täglichen Handelns ist. Die Arete Ethik Invest AG versteht sich hier als Vorreiter und als Spezialist. Der Investmentstil wurde in den zurückliegenden 25 Jahren permanent nach neusten Erkenntnissen ausgerichtet und verfeinert. Das wird auch künftig der Fall sein und soll mit zusätzlichen Kooperationspartnern untermauert werden.

