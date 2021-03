DGAP-News: KWS SAAT SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme KWS SAAT SE & Co. KGaA: KWS erwirbt Züchtungsunternehmen für Tomaten 10.03.2021 / 10:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

KWS entwickelt das Gemüsesaatgutgeschäft durch den Aufbau einer eigenen Gemüsezüchtung und organisches Wachstum, ergänzt durch geeignete Akquisitionen sowie der Produktion und dem Verkauf lizenzierter Sorten. Tomaten zählen zu den weltweit wichtigsten und für KWS neben Paprika, Gurken, Melonen und Wassermelonen zu einer der strategisch relevanten Gemüsekulturarten.

"Wir freuen uns, das Team von Geneplanta in der KWS Familie zu begrüßen", sagt Dr. Léon Broers, der im KWS Vorstand den Bereich Forschung & Entwicklung sowie die Business Unit Vegetables verantwortet. "Ihnen ist es in einem für die Pflanzenzüchtung kurzen Zeitraum gelungen, ein attraktives Portfolio für Tomatensaatgut zu etablieren."

"Mit der Integration von Geneplanta erhalten wir Zugang zu leistungsstarkem genetischem Material und können die Entwicklung unserer eigenen, weltweiten Züchtungsprogramme für Tomaten wesentlich beschleunigen.", ergänzt Paul Degreef, Leiter der Business Unit Vegetables bei KWS.

Das Geschäft von Geneplanta wird vollständig in die KWS Business Unit Vegetables integriert. Die Akquisition wurde zum 09. März 2021 wirksam.

Zum Hintergrund: Neue Geschäftseinheit für Gemüsesaatgut

KWS gab im Sommer 2019 den Einstieg in den langfristig wachsenden Markt für Gemüsesaatgut bekannt. In diesem Zuge erfolgte die Übernahme des niederländischen Gemüsesaatgutherstellers Pop Vriend Seeds, weltweiter Marktführer bei Spinatsaatgut. In den vergangenen Monaten konzentrierte sich KWS auf den personellen Aufbau der Geschäftseinheit sowie auf den Start eigener Züchtungsaktivitäten in Spanien, Brasilien und der Türkei.