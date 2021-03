APA ots news: Heterogene Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die EU-Wohnimmobilienmärkte

Wachstum der Wohnimmobilienpreise legte in Österreich im 4. Quartal 2020 weiter zu



Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) analysiert in der aktuellen Ausgabe von "Immobilien aktuell - International" die Entwicklungen des österreichischen Immobilienmarktes sowie des Immobilienmarktes in den Ländern der EU während der

COVID-19-Pandemie. Österreich verzeichnete im vierten Quartal 2020 steigende Preise für Wohnimmobilien im Jahresabstand. Für die Länder Zentral-, Ost- und Südosteuropas (CESEE) zeigen hingegen die bis zum dritten Quartal 2020 vorliegenden Daten abgeschwächte, aber hohe Wachstumsraten für Wohnimmobilien bei weiterhin günstigen Finanzierungsbedingungen. Bei einem Großteil der weiteren EU-Mitgliedstaaten jedoch setzte sich die dynamische Zunahme der Immobilienpreise fort. Die Bautätigkeit erholte sich sowohl in der CESEE-Region als auch im Rest der EU zumindest partiell.