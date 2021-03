^ EQS Group-News: ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges Bringen Sie die Cloud zu Ihren Kunden: HPE GreenLake auf dem ALSO Cloud-Marktplatz

PRESSEMITTEILUNG

Bringen Sie die Cloud zu Ihren Kunden:

HPE GreenLake auf dem ALSO Cloud-Marktplatz



Jetzt können Reseller-Partner ihren Kunden das Cloud-Erlebnis von HPE GreenLake im Unternehmen (on premise) mit vorkonfigurierten Angeboten zum Bestpreis über den ALSO Cloud Marketplace noch einfacher zur Verfügung stellen. Und um den Einsatz noch unkomplizierter zu machen, werden die Vertriebspartner bald in der Lage sein, automatisierte Angebote und Rechnungen für Kunden zu erstellen.



HPE GreenLake Cloud Services bietet Kunden ein leistungsstarkes Fundament, um die digitale Transformation mit einer flexiblen As-a-Service-Plattform voranzutreiben, die im eigenen Rechenzentrum, am Edge oder in einer Colocation-Einrichtung betrieben werden kann. Die Lösung kombiniert die Geschwindigkeit und Agilität der Cloud mit der der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der Transparenz, die eine hybride IT mit sich bringt. Sie bietet eine Reihe von Cloud-Services, die Innovationen beschleunigen, darunter Cloud-Services für Compute, Container-Management, Datensicherung, HPC, Machine Learning, Netzwerke, SAP HANA, Storage, VDI und VMs.

«2020 musste in aller Schnelle die Möglichkeit zum Home-Office und der remoten Zusammenarbeit aufgesetzt werden. Jetzt erkennen Unternehmen aller Größenordnungen, dass ein One-Size-Fits-All-Ansatz über die Public Cloud nicht für die Mehrheit ihrer Anwendungen und Daten funktioniert, die im Unternehmen oder am Edge verbleiben müssen. Kosten, Compliance, Kontrolle, Governance, Leistung und Sicherheit sind nur einige der relevanten Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit HPE unseren Channel-Partnern mit HPE GreenLake eine innovative, flexible und skalierbare Lösung für diese Herausforderung anbieten können», sagt Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG (SIX: ALSN).