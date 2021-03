PEKING (dpa-AFX) - In China hat sich der Anstieg der Erzeugerpreisen wegen hoher Rohstoffkosten stark beschleunigt, während die Entwicklung der Verbraucherpreise vergleichsweise schwach bleibt. Im Februar gingen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 0,2 Prozent zurück, wie das Statistikamt am Mittwoch in Peking mitteilte. Im Januar hatte die Inflationsrate etwas niedriger bei minus 0,3 Prozent gelegen. Analysten hatten eine unveränderte Rate erwartet.

Ein völlig anderes Bild zeigte sich hingegen bei der Preisentwicklung auf Produzentenebene. Hier hat ein Anstieg der Rohstoffkosten die Preisdynamik deutlich verstärkt. Wie das Statistikamt weiter mitteilte, legten die Erzeugerpreise im Februar um 1,7 Prozent im Jahresvergleich zu. Analysten waren nur von einer Jahresrate von 1,5 Prozent ausgegangen. Im Januar hatte die Steigerungsrate nur 0,3 Prozent betragen.