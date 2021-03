Moin! Dieser Standpunkt spielt ja gerne mit seemännischem Vokabular, da die Parallelen des Geschehens auf hoher See mit denen in den Kapitalmärkten nicht zu verkennen sind. Stets ändern sich die Bedingungen und der Mensch ist gefordert, diese Situationen für sich zu bewerten und gegebenenfalls Handlungsoptionen daraus abzuleiten.

Dabei ist es geboten in den Wirren der täglichen Informationslage auch den Blick auf das Große und Ganze zu bewahren. Auch in den Kapitalmärkten haben wir gerade wieder eine Situation, mit der sich die Märkte intensiv beschäftigen und die je nach Einschätzung strategische Folgen für die Allokation der Investoren haben.

Die Rede ist vom Inflationsgespenst und damit verbunden die Befürchtung, dass sich der zwischenzeitlich erfolgte leichte Zinsanstieg manifestiert und fortsetzt. Denn die Märkte liefen zuletzt doch recht sorglos mit dem stabilen Wind hoher globaler Liquiditätsversorgung durch die Notenbanken und staatlicher Konjunkturprogramme.

Wir hatten im Januar in unserem Standpunkt „Kabbelwasser“ bereits darauf hingewiesen, dass es nicht ewig so weitergehen wird und es ist tatsächlich so gekommen. Auf einmal spürten die Seeleute auf den Brücken der Schiffe, die durch die Kapitalmärkte schippern einen deutlichen Luftzug aus einer vollkommen unerwarteten Richtung.

Die langen Zinsen in USA und auch in Europa verzeichneten einen mehr-oder-weniger leichten Anstieg und die Aktienmärkte legten sogleich einen deutlichen „Ausschüttler“ ein. Hinter den Kulissen tobt aber die von uns hier auch schon angekündigte Sektorrotation zu Lasten der vorher in astronomische Bewertungen katapultierten Technologieaktien und zu Gunsten der Unternehmen mit tradierten Geschäftsmodellen. Obwohl am Ende in den Indices gar nicht so viel passiert ist, sind in manchem Portfolio ganz schnell mal 30 % und mehr verschwunden.