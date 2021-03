Köln (ots) - Der digitale Gewerbeversicherer mailo erweitert sein

Zielgruppenangebot und bietet ab sofort auch einfachen, passgenauen und

preis-leistungsstarken Schutz für die Branche Handwerk. Das Angebot ist digital

abschließbar, ohne jedoch auf persönliche Ansprechpartner bei der Beratung, im

Service oder in der Schadenbearbeitung verzichten zu müssen. Einfach. Digital.

Persönlich.



"Unser speziell für die Branche Handwerk entwickelter Tarif ist passgenau auf

die Anforderungen der Branche, aber auch die individuellen Besonderheiten

einzelner Betriebsarten, wie z. B. Friseure, Elektriker oder Installateure

zugeschnitten. Wir können nun für rund 300 Betriebsarten des Handwerks eine

einfache und flexible Produktlösung anbieten, die in gewohnter Manier vollkommen

digital berechnet und abgeschlossen werden kann", sagt Dr. Matthias Uebing,

Gründer und Vorstand der mailo Versicherung AG.





Das Produktangebot ist modular aufgebaut. Zur Auswahl stehen erstmals die dreiTarifversionen smart , plus und premium . Je nach individuellem Bedarf undBudget kann zwischen gutem, starkem oder herausragendem Schutz gewählt werden.Ob Beauftragung von Subunternehmern, Garagenklausel, Absicherung vonAsbestschäden, erweiterte Produkthaftpflicht bei Friseurbetrieben oder einfacherDiebstahl von Friseur- oder Werkzeugkoffer - die Produkthighlights sind nichtnur individuell, sondern auch vielfältig. In der Tarifversion premium verzichtetmailo in der Betriebshaftpflicht sogar vollständig auf Sublimits und beimSach-Inhaltsschutz auch auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit."Wir sind überzeugt davon, mit unserer neuen Produktlösung für die BrancheHandwerk ein echtes Ausrufezeichen zu setzen. Denn wir haben uns im Vorfeldintensiv mit dem Markt sowie den Bedürfnissen und Wünschen von Kunden undMaklerpartnern auseinandergesetzt. Das Ergebnis ist ein einfaches, flexibles undleistungsstarkes Produkt, das auch preislich sehr, sehr attraktiv ist", fügtUebing hinzu.Auch beim Handwerker-Konzept bietet mailo eine Update-Garantie sowie einekostenlose Differenzdeckung für bis zu 18 Monate an. Der Versicherungsschutzkann bereits heute beantragt werden - auch wenn der Ablauf der aktuellen Policeund der Beginn der mailo-Absicherung weit in der Zukunft liegen. "Mit diesembesonderen Service bieten wir Kunden und Maklerpartnern die Möglichkeit, sichohne jeden Zeitdruck und frühzeitig eine preis-leistungsstarke Absicherung unddie aktuell sehr interessanten Konditionen zu sichern. Ein Upgrade zur aktuellenDeckung gibt es kostenlos dazu", fasst Uebing abschließend zusammen.Unternehmensprofil mailo Versicherung AGDie mailo Versicherung AG ( https://mailo.de/ ) ist ein auf die Versicherung vonGewerberisiken spezialisiertes Versicherungsunternehmen. Der Gewerbeversichererbietet eigene, auf diverse Gewerbe-Zielgruppen zugeschnittene,Betriebshaftpflicht-, Vermögensschadenhaftpflicht-, Sachinhalt- undCyber-Versicherungsprodukte an.Der Fokus liegt auf Selbstständigen, Freelancern und Kleinunternehmern. Ihnenbietet mailo alle Versicherungslösungen, die sie zur Absicherung ihrerberuflichen Existenz brauchen. Dafür arbeitet mailo partnerschaftlich mitVersicherungsmaklern, Assekuradeuren und Plattformen zusammen. Diemailo-Versicherungslösungen können für ausgewählte Gewerbemakler undAssekuradeure auch als White-Label-Produkte entwickelt werden.Die mailo Versicherung AG wurde im Dezember 2017 gegründet und ist seit Februar2019 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zumGeschäftsbetrieb als Versicherer in Deutschland zugelassen. Hinter mailo stehenneben den Gründern Armin Molla, Sten Nahrgang und Dr. Matthias Uebing auchstarke Rückversicherer, Partner und Kapitalgeber, darunter die Deutsche Rück,STS Ventures oder Hevella Capital.Pressekontakt:Kontakt:Presseabteilung mailo Versicherung AGRiehler Str.150668 KölnE-Mail: mailto:presse@mailo.deTelefon: +49 221 429 14 00Weitere Informationen unter http://www.mailo.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/135793/4859782OTS: mailo Versicherung AG