Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (27.02.) zur Aktie des US-Ölkonzerns Halliburton wähnten wir den Wert in der entscheidenden Phase. Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen und es hat sich einiges getan.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Die aktuelle charttechnische Konstellation lässt sich an zwei Chartmarken festmachen. Auf der Oberseite ist es der Bereich von 22,2 / 22,7 US-Dollar und auf der Unterseite ist es der Bereich von 17,3 US-Dollar (markantes Zwischentief von Ende Januar). Noch bewegt sich die Aktie in Reichweite zur Widerstandszone 22,2 / 22,7 US-Dollar. Damit sie den Kontakt nicht verliert, sollte der Rücksetzer idealerweise auf 20,0 US-Dollar begrenzt bleiben. Sollte es hingegen unter die 18,5 US-Dollar gehen, ist Vorsicht geboten, stünde in diesem Fall doch das Niveau des markanten Zwischentiefs bei 17,3 US-Dollar im Fokus. Sollte es der Aktie hingegen gelingen, über den Bereich von 22,7 US-Dollar (Februar-Hoch) vorzustoßen, stünde einer Ausdehnung der Bewegung auf 25+ US-Dollar nicht mehr viel im Wege. Für den Ölmarkt bricht ohnehin eine wichtige Handelswoche an, wird sich doch das OPEC(+) Format am 04.03. zu einer Videokonferenz treffen und über die weiteres Strategie beraten.“

In der Folgezeit ging es im wahrsten Sinne des Wortes hoch her. Die thematisierte OPEC+ Videokonferenz brachte für den Ölmarkt positive Impulse. Brent C.O. kratzte im Nachgang an der Marke von 70 US-Dollar, musste zuletzt aber ein wenig nachgeben. Ganz ähnlich erging es der Aktie des Ölproduzenten Halliburton.

Halliburton nutzte zunächst den Schwung und überwand die Widerstandszone 22,2 / 22,7 US-Dollar. Der Vorstoß entwickelte ansprechende Bewegungsdynamik, sodass die zuletzt thematisierte Zielzone um 25 US-Dollar rasch erreicht werden konnten. Dieser Widerstand war für den ersten Anlauf allerdings eine zu hohe Hürde. Halliburton scheiterte und kommt nun etwas zurück.

Aus charttechnischer Sicht wäre es ideal, wenn sich der Rücksetzer oberhalb von 22,2 US-Dollar abspielen würde. Auch ein Rücklauf auf 20,0 US-Dollar wäre unter bullischen Aspekten noch zu tolerieren, doch darunter sollte es dann nicht mehr gehen, anderenfalls wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich. Auf der Oberseite ist die Aufgabenstellung klar definiert: Die Aktie muss über die Marke von 25,0 US-Dollar, um der Aufwärtsbewegung frische Impulse zu verleihen…