Frankfurt am Main (ots) - Intelligente Stromzähler - sogenannte Smart Meter -

werden unsere Energienutzung revolutionieren. Doch noch kommt nicht so richtig

Schwung in den Markt. Das zeigt die neue Stadtwerke-Studie 2021 der Management-

und Technologieberatung BearingPoint.



Das Interesse der Deutschen an Smart Energy Produkten und Dienstleistungen ist

groß. Doch genutzt werden sie bisher nur wenig. Warum das so ist und welche

Maßnahmen der intelligenten Messtechnik zum Durchbruch verhelfen können, zeigt

die neue Stadtwerke-Studie 2021 "Marktanalyse Messstellenbetrieb -

Wachstumspotenziale durch Smart Metering" von BearingPoint.









Viele Kunden sehen die Vorteile intelligenter Messtechnik. Sie interessieren

sich z. B. für die automatisierte Zählerstandübermittlung, den mobilen Zugriff

auf Energieverbrauchsdaten oder Energieeffizienzprodukte, zögern jedoch bei der

Umrüstung. Ein Grund für die Zurückhaltung sind laut BearingPoint unzureichende

Kenntnisse über Smart Energy. Gut ein Viertel der Kunden fühlt sich laut Studie

unzureichend über Anbieter und Möglichkeiten der Umrüstung informiert. Nur 14

Prozent wissen, dass sie ihren Messstellenbetreiber frei wählen können, knapp 60

Prozent kennen ihre jährlichen Kosten für den Messstellenbetrieb nicht.



Großes Thema: Datensicherheit bei intelligenter Messtechnik



Ein weiteres Hindernis für die Umrüstung auf intelligente Messtechnik ist laut

der Studie das Risiko des Datenmissbrauchs. Sowohl Kunden- als auch

Anbieterseite schätzen diese Gefahr mit über 40 Prozent ähnlich hoch ein.

Externe Hackerangriffe befürchten dagegen deutlich mehr Kunden (41 Prozent) als

Anbieter (24 Prozent). Aufklärung über die sicheren Datenübertragungswege wäre

laut BearingPoint hilfreich, um Vorbehalte abzubauen.



Produktangebot ist deutlich geringer als das Interesse der Kunden



Die Studie fand zudem heraus, dass es teilweise an Produktangeboten fehlt, für

die sich die Kunden interessieren. So überschreitet beispielsweise das Interesse

der Kunden an smarten Energieeffizienz-Produkten deutlich das vorhandene und

geplante Angebot im Markt. Zwei Drittel der Kunden würden gerne sichere

Kommunikationskanäle intelligenter Messtechnik für die eigene Hausüberwachung

nutzen. Aktuell sind solche Services jedoch bei keinem der befragten Anbieter

erhältlich. Mehr als die Hälfte interessiert sich zudem für Ambient Assisted

Living, das allerdings erst von sechs Prozent der Anbieter abgedeckt wird.

Besonders großen Nachholbedarf gibt es auch bei der Steuerung energieintensiver

Geräte, wofür bisher keiner der Anbieter Lösungen im Einsatz hat. Seite 2 ► Seite 1 von 3



