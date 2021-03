Den letzten markanten Höhepunkt markierte das Wertpapier der Deutschen Post Ende 2017 bei 41,36 Euro und ging anschließend in eine grobe Seitwärtsbewegung über. Zwar halbierte sich der Kurs durch den Corona-Crash im Frühjahr 2020, nur wenig später startete jedoch eine beispiellose Erholungsrallye und brachte Notierung in um 43,50 Euro zu Beginn dieses Jahres hervor. Die volatile Handelsphase der letzten Monate kann dabei als Konsolidierung gewertet werden, die womöglich mit den frischen Impulsen bald wieder beendet sein könnte. Außerdem notiert das Papier deutlich über den Höchstständen aus Ende 2017, was unter technischen Aspekten zu einem Folgekaufsignal führen könnte.

Rallye in vollem Gange

Da Wertpapiere der Deutschen Post tendenziell als defensive Werte gelten, sollten sich Investoren viel Zeit bei einem Investment nehmen. Solange das Niveau von 41,36 Euro nicht signifikant unterschritten wird, wären weitere Zugewinne an 46,10 und darüber die projizierte Zielzone um das 138,2 % Fibonacci-Retracement sowie die Marke von 49,71 Euro durchaus möglich. Um hiervon überdurchschnittlich profitieren zu können, kann beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB9SER zum Einsatz kommen. Rücksetzer unter ein Niveau von mindestens 40,70 Euro würden dagegen für Konsolidierungsbedarf zurück auf rund 38,00 Euro sprechen.