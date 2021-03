Insgesamt sieben große Open-Air-Festivals wegen Corona abgesagt Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 10.03.2021, 11:20 | 64 | 0 | 0 10.03.2021, 11:20 | MÜNCHEN (dpa-AFX) - Sieben große Open-Air-Festivals in Deutschland und der Schweiz fallen auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Das teilte das Veranstalter-Netzwerk Eventim Live am Mittwoch mit. Abgesagt seien damit unter anderen "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane Festival" und "Southside"./DP/jha/

