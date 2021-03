PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der gute Lauf setzt sich am Mittwoch an den europäischen Börsen mit reduziertem Tempo fort. Der EuroStoxx 50 stieg am Vormittag erstmals seit dem Corona-Crash vor einem Jahr wieder knapp über die Marke von 3800 Punkten. Zuletzt gewann der Leitindex der Eurozone 0,39 Prozent auf 3800,80 Punkte. In der Wochenbilanz kommt er zur Halbzeit auf ein beachtliches Plus von 3,6 Prozent.

Laut Analyst Chris Hussey von Goldman Sachs herrscht wieder mehr Optimismus für eine Eindämmung der Pandemie, gemeinsam mit zusätzlichen US-Konjunkturhilfen, die am Mittwoch erneut das Repräsentantenhaus passieren sollen. Dies überwiege nun wieder die Bedenken hinsichtlich einer anziehenden Inflation, die seit Anfang Februar zu einem deutlichen Anstieg der Marktzinsen führte und so zeitweise den Aktienmarkt belastete. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen zeigt sich am Mittwoch stabilisiert.