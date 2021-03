(Klarstellung in der Überschrift.)



DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die jüngsten Wohnungszukäufe und steigende Mieten haben dem Immobilienkonzern LEG im abgelaufenen Jahr 2020 ein dickes Gewinnplus beschert. Bei der Vorlage der Zahlen zeigte sich der LEG-Vorstand um Unternehmenschef Lars von Lackum für das laufende Jahr weiterhin zuversichtlich. 2021 soll der operative Gewinn aus dem laufenden Geschäft (FFO1) auf 410 Millionen bis 420 Millionen Euro steigen, bestätigte das Management am Mittwoch in Düsseldorf seine Jahresziele. Dabei geht das Unternehmen davon aus, dass die Mieten auf vergleichbarer Fläche um rund drei Prozent zulegen.

Die im MDax notierte Aktie zeigte sich am Vormittag zuletzt praktisch unverändert. Die Resultate des Immobilienkonzerns hätten seinen Prognosen und den Markterwartungen entsprochen, schrieb Analyst Jonathan Kownator von der US-Investmentbank Goldman Sachs in einer Ersteinschätzung. Er sprach von einer insgesamt guten operativen Entwicklung.