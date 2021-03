Gewinn der Sparkassen gesunken - Sorge um Lage gewerblicher Kunden

BERLIN (dpa-AFX) - Die Sparkassen in Deutschland haben im Corona-Krisenjahr 2020 mehr Kundengeschäft gemacht, aber wegen des Zinstiefs weniger daran verdient. "Es war ein besonderes Jahr", sagte der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), Helmut Schleweis, am Mittwoch in Berlin. "Im Vordergrund stand nicht, Marktanteile oder Gewinne zu steigern; für die Sparkassen hatte es absolute Priorität, ihren Kunden durch die schwierige Zeit zu helfen."

Im vergangenen Jahr verbuchten die inzwischen 376 (Vorjahr: 378) öffentlich-rechtlichen Institute einen Einlagenzuwachs in Höhe von 79,1 Milliarden Euro - ein Rekordplus von 7,9 Prozent. "Diese liebevolle Umarmung der Kunden nimmt uns unter Negativzinsbedingungen aber zunehmend betriebswirtschaftlich die Luft zum Atmen", sagte Schleweis. "Deshalb müssen die Sparkassen gegensteuern."