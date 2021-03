BERNSTEIN RESEARCH belässt Inditex auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 31,00 Euro belassen. Der Modekonzern habe umsatz- und gewinnseitig 2020 die Erwartungen verfehlt, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Es gebe aber Anzeichen einer Erholung im ersten Quartal./mf/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2021 / 08:07 / UTC