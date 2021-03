Assan Aluminyum erhält Aluminium-Nachhaltigkeitszertifizierung

Chicago (ots/PRNewswire) - Assan Aluminyum, eine Tochtergesellschaft der KibarHolding, hat die Zertifizierung nach dem Aluminium Stewardship Initiative (ASI)Performance Standard mit vorläufigem Status erhalten, ohne jeglicheNichtkonformitäten*. ASI ist die erste und wichtigste Initiative, die den Rahmenfür Nachhaltigkeit in der globalen Aluminiumindustrie setzt. DiePerformance-Standard-Zertifizierung beweist, dass die Produktions- undRecyclinganlagen von Assan Aluminyum in Tuzla und Dilovasi dem globalen Maßstabfür Nachhaltigkeit entsprechen.Assan Aluminyum ist ein Tochterunternehmen der Kibar Holding und einer derführenden Hersteller von flachgewalztem Aluminium in Europa. Die Vision desUnternehmens basiert darauf, in Bezug auf soziale, ökologische undGovernance-Prinzipien nachhaltiger zu sein, wie in seinem Nachhaltigkeitsprinzip"Zukunft produzieren, ohne sie zu verschwenden" betont wird. Assan Aluminyumerhielt das vorläufige ASI Performance Standard Zertifikat.