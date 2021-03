Lithium weiter auf Kurs: Diesem Rohstoff gehört die Zukunft! Gleichzeitig steigt aber auch die Nachfrage stark an.

Experten zufolge soll sich die jährliche Lithium-Produktionsmenge dank neuer Minen und dem Ausbau der bestehenden Förderanlagen von ca. 500.000 Tonnen Lithiumcarbonat im Jahr 2021 bis 2025 auf insgesamt 1,5 Mio. Tonnen verdreifachen. Gleichzeitig steigt aber auch die Nachfrage stark an.

Beobachter der Rohstoffszene gehen deshalb davon aus, daß das Angebot die Nachfrage bis 2021 decken kann und es danach ab dem Jahr 2022 zu Versorgungsengpässen kommen könnte. Dieses Szenario ist durchaus realistisch: Zum einen ging die weltweite Lithium-Produktion in 2019 und 2020 wieder zurück.

Zum anderen liegen die Preise von langfristigen Lieferkontrakten, die den Großteil des Handels ausmachen, teilweise wieder erheblich über den immer noch relativ niedrigen aktuellen Handelspreisen. Dies zeigt, dass die Marktteilnehmer - nach dem Abbau von Lagerbeständen - bereits steigende Preise antizipieren. Hinzu kommt, dass Elektroautos im Zuge der Corona-Krise in vielen Ländern eine besondere Förderung zuteil wird.

Lithium ist das neue Benzin. Die Elektroauto-Industrie steht vor einem beispiellosen Boom. Elektroauto-Pionier Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014 ; WKN: A1CX3T) hat den Durchbruch in den Massenmarkt für Elektroautos bereits geschafft.



Doch das dürfte erst der Anfang eines Jahrhundertbooms gewesen sein. Die Internet-Riesen Apple Inc.(ISIN: US0378331005 ; WKN: 865985), Google, und Uber (ISIN: US90353T1007 ; WKN: A2PHHG) stehen bereits in den Startlöchern. Die digitale Revolution verhilft den Elektroautos zum endgültigen Durchbruch.

Für Lithium, das leichteste aller Metalle, gibt es aber auch zahlreiche andere Anwendungsgebiete. Dazu zählen neben Glas- & Keramik, Schmiermittel und Klimaanlagen.Die Verwendung des Rohstoffs für Stromspeicher verspricht ein besonders starkes Wachstum.

Es wird erwartet, dass die Anzahl der neu verkauften Elektroautos bereits in ein bis zwei Jahren weltweit auf fünf bis sechs Mio. Fahrzeuge steigt, was einem Marktanteil von ungefähr fünf bis sieben Prozent entspricht. Um 1 kW/h Leistung bereit zu stellen, werden aktuell rund 150 g Lithium benötigt. Pro Elektroauto wird je nach Leistung und technologischem Fortschritt mit zwischen 3 kg und 10 kg Lithiumbedarf gerechnet.